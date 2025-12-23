유니클로, 롯데百 본점서 ‘히트텍 팝업스토어’ 연다

유니클로(UNIQLO)가 겨울철 필수 아이템으로 자리잡은 ‘히트텍(HEATTECH)’을 선보이는 팝업스토어를 운영한다.
이번 팝업스토어는 22일부터 내년 1월 6일까지 롯데백화점 본점 지하 1층 코스모너지 광장에서 진행된다. 겨울 시즌을 맞아 기획된 팝업스토어는 히트텍을 보다 많은 사람들이 쉽게 경험하고 구매할 수 있도록 했다. 히트텍 단독 라인업으로만 구성됐으며, 다양한 소재별 기능성과 착용감을 직접 체험해보고 제품을 선택할 수 있다.
히트텍 팝업스토어는 글로벌 브랜드 앰버서더인 배우 케이트 블란쳇과 테니스 선수 로저 페더러가 함께한 25FW 히트텍 캠페인의 비주얼 컷으로 눈길을 끌 전망이다. 방문 고객을 위한 다양한 프로모션도 진행한다. 팝업스토어에서 제품을 구매한 고객에게 히트텍 니트 글러브, 히트텍 삭스, 유니클로 큐브 티슈 등 경품을 증정하는 즉석 이벤트를 진행한다.
한편 히트텍은 옷으로 사람들에게 더 나은 일상을 제공한다는 유니클로의 라이프웨어 철학이 반영된 대표 제품이다. 지난 2003년 출시 이후 지금까지 전 세계 겨울 패션의 혁신을 이끌어 오며, 계속해서 새로운 소재와 다양한 컬러 및 디자인이 적용된 라인업을 선보이고 있다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0