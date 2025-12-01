잦은 음주-과식 해결, 면역력은 ‘업’…편의점 3대 ‘직장인 생존템’ 아세요?

동아제약
연말을 앞두고 각종 모임과 회식이 이어지면서 피로를 호소하는 직장인들이 늘고 있다. 바쁜 일상 속에서 건강을 챙기기란 쉽지 않은 일. 최근 동아제약 등 건강기능식품 강자들이 편의점 전용 제품을 잇달아 출시하며 가까운 편의점이 직장인들의 ‘연말 생존템’ 구입처로 각광받고 있다.
연말 회식의 단골 메뉴는 단연 고기다. 하지만 추운 겨울철에는 체온 유지를 위해 혈류가 몸 중심으로 쏠리면서 소화기관으로 가는 혈류량이 줄어 위 운동이 저하되기 쉽다. 특히 삼겹살이나 목살 같은 고지방·고단백 음식은 위 체류 시간이 길어 겨울철 소화 부담이 더욱 크게 체감된다.
반복되는 육식에 부담을 느낀다면 동결건조 뉴질랜드산 그린키위와 파인애플 성분을 담은 효소 식품 ‘육식파’가 대안이 될 수 있다. 이들 과일에 함유된 액티니딘과 브로멜라인은 단백질 분해를 돕는 천연 효소로 식후 답답함을 줄이고 장 부담을 덜어주는 효과가 있다. 편의점에서 1포 단위로 판매해 회식 자리에서 간편하게 소지하고 섭취할 수 있는 것이 장점이다.
늦은 밤까지 이어지는 술자리는 다음 날 출근길 발목을 잡기 일쑤다. 원활한 일상 복귀를 원한다면 실제 숙취 해소 효과를 과학적으로 입증했는지, 제형 간 시너지 조합이 가능한지를 따져 제품을 골라야 한다.
동아제약의 ‘모닝케어 프레스온 H·G’는 쌀눈대두발효추출물을 핵심 성분으로 하며 숙취 해소 실증제를 통과해 효과를 객관적으로 검증받았다. 간 건강이 걱정된다면 타우린과 밀크씨슬 등이 담긴 ‘프레스온 H’를, 속 쓰림 등 위 건강이 우려된다면 양배추농축분말 등이 포함된 ‘프레스온 G’를 선택하면 된다. 환과 액상을 동시에 섭취하는 구조로 편의성을 극대화했다.
전날의 술기운이 가시지 않은 아침 직장인들이 가장 먼저 찾는 아이템은 단연 ‘오쏘몰’이다. ‘출근 비밀병기’로 불리는 오쏘몰 이뮨은 면역 기능을 고려한 설계로 겨울철 수요가 특히 높다.
이 제품의 핵심은 고농축 액상 제형에 있다. 미량영양소는 액상 상태에서 체내 흡수가 빠르지만 동시에 안정성을 유지하기 어렵다는 기술적 한계가 있다. 오쏘몰 이뮨은 이러한 한계를 극복하고 14종의 미량영양소를 액상에 담아 흡수 효율을 높였다. 다른 제품보다 점성이 느껴지는 제형 역시 영양 성분을 고농축으로 담아냈음을 보여주는 특징이다.
업계 관계자는 “연말연시 직장인들의 건강관리는 접근성과 즉각적인 효과가 핵심”이라며 “가까운 편의점에서 만날 수 있는 전문적인 건강 솔루션 제품들이 직장인들의 컨디션 관리에 큰 도움을 줄 것”이라고 밝혔다.
