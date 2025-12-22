대우건설, 글로벌 설계사 빌모트와 손잡고 여의도 공작아파트 재건축 참여

대우건설은 프랑스 세계적인 설계사 빌모트(WILMOTTE)와 손잡고 여의도 공작아파트 재건축사업의 외관 특화 디자인을 본격 추진한다고 22일 밝혔다.
지난 19일 대우건설은 여의도 파크원 타워에서 프랑스 빌모트사, 공작아파트 재건축 운영위원회와 ‘여의도 공작아파트 재건축사업’ 외관 특화 디자인을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
빌모트는 파리 루브르 박물관 리노베이션과 엘리제궁 등 프랑스 주요 랜드마크 프로젝트를 수행한 세계적인 설계사로 예술성과 실용성을 결합한 디자인 역량을 갖추고 있다.
대우건설 측은 이번 협업을 통해 공작아파트는 여의도 스카이라인에 새로운 기준을 제시하는 하이엔드 주거 단지로 탈바꿈할 것으로 기대하고 있다고 전했다.
대우건설과 빌모트 주요 관계자들은 업무협약 체결 직후 공작아파트 재건축 사업지를 직접 방문해 현장을 둘러보며 본격적인 협업에 착수했다.
김철훈 공작아파트 재건축 운영위원회 위원장은 “대우건설을 시공자로 선정한 이후 정비사업의 불확실성을 해소할 수 있는 신뢰 기반의 파트너십을 구축해 왔다”면서 “이번 협업을 통해 정비사업의 새로운 기준을 제시하는 사례가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
대우건설 관계자는 “빌모트와의 협력은 공작아파트가 단순한 주거 공간을 넘어 여의도 도시경관을 선도하는 상징적 디자인을 갖추는 계기가 될 것”이라면서 “프리미엄 재건축 시장에서 대우건설의 디자인 경쟁력을 한층 강화하게 될 것”이라고 말했다. 이어 “공작아파트 재건축 운영위원회와도 긴밀한 협력 체계를 구축해 업계에 새로운 정비사업 모델을 제시하겠다”고 덧붙였다.
빌모트 관계자 역시 “대한민국을 대표하는 건설사인 대우건설과 함께 서울 핵심 입지에서 새로운 랜드마크 디자인을 구현하게 돼 기대가 크다”면서 “예술성과 기술이 조화를 이루는 세계적 수준의 디자인을 제안하겠다”고 말했다.
대우건설은 현재 국내외 주요 설계사와의 협업을 확대하며 고급화·차별화 전략을 기반으로 하이엔드 정비사업 포트폴리오를 강화하고 있다. 이번 업무협약 역시 이러한 전략의 일환으로 여의도 공작아파트 재건축사업을 대표적인 프리미엄 정비사업 사례로 발전시켜 나간다는 계획이다.
