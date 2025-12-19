DJI, 연말맞이 할인판매… 오즈모 액션4 등 주력제품 선보여

오즈모 360·액션4·DJI 네오 등 주요 제품 다수 포함
DJI는 19일 연말을 맞아 크리스마스 세일을 진행하며 주요 드론·짐벌·액션캠·마이크 제품군을 할인 판매한다고 밝혔다. 쿠팡과 네이버에서는 오는 21일까지, DJI 스토어에서는 12월 24일까지 행사가 이어진다.
이번 프로모션에는 오즈모 액션4, 오즈모 360, DJI Mic미니, DJI 네오, DJI 아바타2, DJI 플립 등 대표 제품이 대거 포함됐다. 입문자부터 크리에이터까지 연말·연초 촬영 수요에 맞춰 합리적인 선택을 할 수 있도록 구성된 점이 특징이라고 한다.
콘텐츠 제작자와 브이로거 사이에서 인기가 높은 DJI Mic미니 라인업과 스마트폰 짐벌 오즈모 액션4와 오즈모 360도 할인 품목에 포함됐다. 드론 카테고리에도 주력 모델들이 크리스마스 세일 라인업에 포함돼 할인 판매된다고 한다.
