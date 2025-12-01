산업단지 인근 위치… 물류 이동 최적화 설계 센터

현대엔지니어링이 오산시 세교1지구 지하철 1호선 세마역 역세권 지식산업센터로 조성되는 ‘현대 테라타워 세마역’을 분양 중이다.
현대 테라타워 세마역은 경기도 오산시 세교동(세교1지구자족시설용지 7블록) 일원에 지하 3층∼지상 13층, 연면적 약 11만5000㎡ 규모로 제조형, 연구·업무형 지식산업센터 599실과 상업시설 46실로 구성된다. 상품별로는 제조형 업무시설이 460실로 가장 많은 비중을 차지한다. 연구형 지식산업센터는 45실, 업무형 지식산업센터는 94실로 구성된다.
현대 테라타워 세마역은 지식산업센터의 핵심 요소인 뛰어난 교통 편의성이 돋보인다. 지하철 1호선 세마역을 도보로 이용 가능하며 국도 1호선, 수도권제2순환고속도로 북오산 나들목이 인접해 촘촘한 도로교통망도 갖췄다. 인근에는 GTX-A(동탄역) 노선, GTX-C 노선(수원역, 오산역 2028년 개통 예정)이 위치한다. 단지 주변에는 오산죽미령 평화공원, UN참전기념공원, 죽미공원, 고인돌공원 등 다수의 공원이 있으며 이마트, 롯데마트와 동탄프리미엄아울렛, 오산한국병원 등 다양한 인프라도 가깝다.
현대 테라타워 세마역은 주변으로 다양한 산업단지가 자리해 산업 연계성도 높다. 단지 주변에 LG전자 디지털파크, LG이노텍 등 LG클러스터가 구축돼 있는 평택 진위일반산업단지를 비롯해 삼성전자 수원 사업장, 삼성전자 기흥·화성사업장, 동탄테크노밸리, 오산가장 1·2·3 일반산업단지 등이 위치해 있다.
현대 테라타워 세마역은 ‘테라타워’ 브랜드 프리미엄에 걸맞은 차별화된 설계가 돋보인다. 희소가치가 높은 제조형 지식산업센터의 특징과 업무 효율을 높이는 다양한 특화 설계를 도입한다. 물류 이동에 최적화된 설계로 △드라이브인 및 도어 투 도어(일부 제외) 시스템 △5t 화물용 엘리베이터 2대 등을 도입해 차량 이동과 상·하차의 편리함을 높였다. 또 넓은 램프폭과 고하중 바닥 설계를 통해 물류 차량 이동 편의성과 안정성을 강화했다. 최대 6.5m(기준층 기준 5.4m)의 높은 층고, 발코니 서비스(일부 제외)로 공간 활용성을 확대했다. 이 밖에도 미팅 및 휴게 라운지, 피트니스센터, 층별(2∼13F) 휴게실이 마련된다. 홍보관은 안양시 동안구 엘에스로 금정역 SK V1 center 1층에 마련됐다.
댓글 0