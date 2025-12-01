[간추린 뉴스]KT&G, 서울 쪽방촌에 한파구호키트 전달 外

KT&G는 방경만 사장이 15일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 방문해 한파구호키트를 전달했다고 16일 밝혔다. 겨울 모포, 목도리, 간편식 등으로 구성된 키트는 돈의동 쪽방촌 400가구에 전달됐다. 이번 활동은 KT&G가 연말 나눔 문화 확산을 위해 매년 진행 중인 사회공헌 프로그램 ‘2025 KT&G 상상나눔 온정(On-情)’의 일환이다. KT&G는 연말까지 전국 곳곳에 연탄 6만여 장, 김장 김치 4만 kg, 쌀 8000kg 등을 전달할 계획이다.
■ SK AX, AI기반 재해 관리 ‘CEO 안심패키지’ 출시
SK AX가 각종 중대재해를 체계적으로 예방·관리하는 인공지능(AI) 기반 안전·보건·환경 서비스인 ‘CEO 안심 패키지’를 선보인다고 16일 밝혔다.
‘CEO 안심 패키지’는 AI 기술을 활용해 사업장별 잠재 위험을 파악하고, 작업자들이 안전 의무를 이행했는지 관리하는 통합 솔루션이다. 웨어러블 기반 센서와 AI 기술로 작업자의 위험 행동이나 위험 구역 접근, 잠재 위험 요소 등을 실시간으로 감지하고 알림을 제공한다.
