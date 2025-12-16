대우건설, 장성 파인데이터센터 건설… 전남 첫 데이터센터

대우건설은 지난 15일 전남 장성군 남면 광주연구개발특구 첨단3지구 홍보관에서 전라남도 1호 데이터센터인 ‘장성 파인데이터센터’ 착공식을 개최했다고 16일 밝혔다.
이날 착공식에는 정원주 대우건설 회장을 비롯해 김영록 전라남도지사, 이개호 국회의원, 김한종 장성군수 등 국회·정부·지자체 관계자와 기업계, 지역 주민 등 300여 명이 참석했다.
정원주 회장은 기념사에서 “장성 파인데이터센터는 AI·클라우드·빅데이터 시대를 뒷받침하는 핵심 인프라”라면서 “최고의 기술력과 품질을 바탕으로 적기 준공해 대한민국 데이터센터의 기준을 제시하겠다”고 말했다.
장성 파인데이터센터는 전라남도에 최초로 조성되는 데이터센터로 2023년 정부가 발표한 ‘데이터센터 수도권 집중 완화 정책’ 이후 민간 주도로 추진되는 첫 사업이다.
해당 사업은 총사업비 3959억원 규모고 전남 장성군 광주연구개발특구 첨단3지구 연구3BL 부지 3만2082㎡에 연면적 2만4244㎡ 규모의 데이터센터(지상 6층)와 운영동(지상 2층), 부대시설 등이 들어선다. 수전용량은 26MW급이다.
사업지가 위치한 광주연구개발특구는 대덕연구개발특구에 이어 국내 두 번째로 큰 연구개발특구로 국가 AI 데이터센터와 국가인공지능융합사업단 등 산학연 협력 거점 조성이 진행되고 있다.
대우건설은 이 사업에 출자와 시공사로 참여한다. 시행법인인 파인디씨PFV와 지난 8일 공사도급계약을 체결했고 공사 기간은 24개월로 2027년 12월 말 준공을 목표로 하고 있다.
대우건설은 단순 시공을 넘어 개발·투자·운영에 참여하는 사업 모델을 확대하며 신성장 동력 확보에 나서고 있다면서 주택시장 침체 속에서 신재생에너지 전환과 인공지능 확산 흐름에 맞춰 사업 포트폴리오 다각화에도 주력하고 있다고 전했다.
대우건설 관계자는 “AI와 빅데이터 확산으로 대규모 데이터 저장과 처리 수요가 증가하면서 데이터센터 건설 시장도 확대되고 있다”면서 “양재동 GDC 시공 경험과 기술 경쟁력을 바탕으로 안정적인 시공과 적기 준공에 나설 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
