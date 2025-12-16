경찰, 성수1지구 조합사무실 압수수색… 마감자재 변경 의혹 수사

경찰이 서울 성동구 성수전략정비구역 1지구 재개발 사업과 관련해 조합 사무실을 압수수색했다. 수사기관은 마감자재 변경을 포함한 사업 추진 과정 전반을 들여다보고 있는 것으로 알려졌다.
16일 업계에 따르면 성동결찰서가 지난주 성수1지구 조합 사무실에 수사관을 보내 압수수색을 실시하고 사업 추진 과정에 대한 각종 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 이번 압수수색은 조합장이 마감자재 변경 과정에서 조합원에게 피해를 끼쳤다는 혐의(업무상 배임)로 고발된 이후 이뤄진 첫 강제수사다. 성수1지구 사업에서는 조합장 측(조합)과 조합원간 갈등이 이어지고 있는 상태다.
수사기관은 조합이 이미 확정된 마감자재를 대의원회를 거쳐 하향 변경하는 과정에서 공사비 조정이 이뤄졌는지 여부와 이로 인해 조합원 피해가 발생했는지를 중점적으로 살펴보고 있다고 한다. 이에 따라 자재 변경 결정 과정 전반과 조합의 대외 협의 경위 등도 확인하고 있는 것으로 알려졌다.
성수1지구에서는 그동안 마감자재 변경을 둘러싼 논란과 함께 조합과 시공사 간 접촉 과정에 대한 문제 제기가 이어져 왔다. 일부 조합원들은 자재 변경 결정 과정에서 시공 참여가 거론돼 온 G사 관계자와 사전 협의 여부에 대해서도 의문을 제기했다.
올해 들어 성수1지구를 둘러싸고는 시공사 유착 의혹, 개별 접촉 문제, 입찰 공정성 훼손 논란 등이 잇따라 제기되기도 했다. 지난해 하반기에는 조합장과 시공사 관계자 간 회동 정황이 알려지면서 시공자 선정 절차를 둘러싼 문제 제기가 이어졌고 이후 댓글 조작 의혹 등이 불거지면서 조합 운영 전반에 대한 논란이 확대됐다.
이런 상황 속에 성수1지구는 시공자 선정을 위한 대의원회를 앞두고 있다. 조합원들은 시공자 선정계획과 관련해 마감자재 브랜드명 삭제, 정비기반시설 공사 분리 발주, 환급금 지급 순서 명확화 등을 요구하는 약 200여 건의 의견서를 조합에 제출한 것으로 전해졌다. 다만 조합은 일부 요구 사항을 반영하지 않은 채 시공자 선정 절차를 진행하고 있다는 지적이 나오고 있다.
성동구청은 앞서 조합원 민원에 대해 시공자 선정계획에 절차상 문제가 없다는 취지로 회신한 바 있다. 그러나 이번에 경찰 압수수색이 진행되면서 조합 운영과 시공자 선정 과정에 대한 행정적 판단 적절성 여부가 논란이 될 수 있다는 지적이다.
성수1지구는 한강변 대규모 재개발 사업지로 서울 동부권 핵심 정비사업 중 하나로 꼽힌다. 경찰은 이번 압수수색을 통해 확보한 자료를 분석한 뒤 조합장과 관련자들에 대한 소환 조사 여부를 검토할 방침이다.
