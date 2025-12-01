연말까지 연금저축 계좌에 순입금하고 모바일 상품권 받아가세요

[DA 스페셜] 삼성증권
삼성증권이 ‘세액공제 Up 혜택도 Up Hurry Up! 연금저축 이벤트’를 오는 31일까지 진행한다. 연금저축 계좌는 개인형 연금 계좌로 연간 세액공제 대상 납입 한도는 600만 원이다. 또한 개인형퇴직연금(IRP) 납입분을 합산해 최대 900만 원까지 세액공제를 받을 수 있어 연말마다 필수 세테크 수단으로 꼽힌다.
31일까지 금액별로 최대 100만 원권 지급
신규 고객도 100만 원 입금 땐 5000원권
이번 이벤트는 내년 연말정산을 앞두고 세액공제 혜택을 위해 연금저축 계좌를 적극 활용하는 고객을 지원하고자 준비됐고 기간 내 삼성증권 연금저축에 순입금한 고객을 대상으로 진행된다. 순입금액은 △신규 입금 △타사 연금 가져오기 △만기 된 ISA를 연금으로 전환하는 경우를 모두 합산해 산정된다.
먼저 ‘연금저축 순입금 이벤트’는 순입금액에 따라 상품권을 지급한다. 1000만 원 이상 2000만 원 미만 순입금 시 모바일 상품권 1만 원권부터, 최대 5억 원 이상 순입금 시 모바일 상품권 100만 원권까지 순입금액 구간에 따라 조건을 충족한 고객 전원에게 모바일 상품권이 지급된다.
다음으로 ‘Boom-up 이벤트’는 신규 고객 또는 총잔고 100만 원 미만 고객을 대상으로 진행된다. 이벤트 기간 내 연금저축 계좌에 100만 원 이상 순입금한 고객 전원에게 모바일 상품권 5000원권을 지급한다.
단 2개 이벤트는 중복 지급이 불가하고 보험사에서 연금을 이전하는 경우 지급 조건 산정 시 금액을 2배로 인정한다.
한편 삼성증권은 2025년 3분기 금융감독원 공시 기준으로 퇴직연금 증권 사업자 중 적립금 순위 2위를 기록했다. 이러한 삼성증권 연금 잔고의 성장 배경으로는 고객의 편의성과 만족도를 높이기 위한 다양한 서비스가 있다. 삼성증권은 연금 고객의 자산 관리를 지원하기 위해 서울과 수원, 대구에 연금센터를 운영하며 연금에 대한 전문적인 상담을 제공하고 있다.
이 외에도 고객 맞춤형 상품 추천, 매매·리밸런싱, 성과 보고서를 제공하는 서비스 ‘퇴직연금 S톡’, 서류 작성 없이 간단한 정보만으로 IRP 계좌 개설이 가능한 ‘삼성증권 3분 IRP’(개인정보 제공 및 약관 등 동의 시간을 제외한 시간), 연금저축 및 퇴직연금 계좌에서 ETF를 자동으로 적립할 수 있는 ‘ETF 모으기’ 서비스를 선보이고 있다.
연금저축 이벤트와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 ‘엠팝(mPOP)’에서 확인할 수 있다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
