삼성전자, ‘AI 절약모드’ 적용 세탁기 에너지 사용량 30% 절감 확인

삼성전자는 스마트싱스(SmartThings)의 ‘AI 절약모드’를 적용한 고효율 세탁기에서 에너지 사용량이 약 30% 감소한 것으로 나타났다고 14일 밝혔다.
이번 절감 효과는 글로벌 탄소 검증 기관인 영국 카본트러스트(Carbon Trust)와 함께 진행한 실증을 통해 확인됐다. 삼성전자는 지난해 7월부터 올해 6월까지 1년간 126개국에서 실제 사용 중인 삼성전자 고효율 세탁기 약 18만7000대를 대상으로 에너지 사용량을 측정했다.
조사 대상은 미국 에너지스타(Energy Star), 한국 에너지효율 1등급, 인도 5스타, 유럽연합(EU) A등급 등 각국의 고효율 기준을 충족하는 모델로 구성됐다. 검증은 사용자가 스마트싱스 ‘AI 절약모드’를 자유롭게 설정해 사용하는 실제 사용 환경을 기준으로 진행됐다.
그 결과 ‘AI 절약모드’를 통해 전체 에너지 사용량의 약 30%에 해당하는 5.02기가와트시(GWh)의 전력이 절감된 것으로 집계됐다. 이는 서울시 약 1만4000가구가 여름철 한 달 동안 사용하는 전력량과 비슷한 수준이다. 한국전력 통계에 따르면 서울시 가구의 월평균 전력 사용량은 약 370킬로와트시(kWh)다.
‘AI 절약모드’는 스마트싱스에 연결된 가전 제품의 사용 패턴을 분석해 에너지 사용량을 관리·절감하는 기능이다. 이번 검증은 ‘연결형 기기의 사용 단계 탈탄소화 협의체(Decarbonizing the Use-Phase of Connected Devices, DUCD)’가 제시한 국제 표준에 따라 실제 사용 중인 제품의 탄소 감축 효과를 실측한 결과다.
DUCD는 카본트러스트가 주도하는 협의체로, 연결형 기기의 에너지 사용량과 절감량 측정 기준의 표준화를 목표로 하고 있다. 삼성전자를 비롯한 글로벌 IT 기업들이 참여하고 있다.
삼성전자는 이번 검증 결과를 바탕으로 가전 제품 사용 단계에서 발생하는 탄소 배출량과 감축량을 정량적으로 관리하고 이를 에너지 효율이 높은 제품 기획과 개발에 반영한다는 방침이다.
문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “가전 제품과 서비스를 기획하는 단계부터 사용 단계까지 환경에 미치는 영향을 고려하고 있다”며 “이번 검증을 바탕으로 에너지 효율을 높이는 기능 개발을 이어갈 것”이라고 전했다.
한편 삼성전자는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 ‘AI 절약모드’를 지원하는 가전 제품을 선보일 예정이다.
