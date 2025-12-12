델타항공, 국내 중증 환아·가족 지원 활동 참여… 로날드맥도날드하우스와 협업

델타항공, RMHC 스폰서 참여
RMHC 신규 서울하우스 공개
환아와 가족 회복 위한 하우스 운영 활동
델타항공은 한국로날드맥도날드하우스(RMHC코리아)와 함께 중증 환아 및 가족을 지원하기 위한 협업을 전개한다고 12일 밝혔다.
RMHC는 아픈 아이와 가족이 병원 가까이에서 안심하고 머물면서 치료에 집중할 수 있는 로날드맥도날드하우스를 짓고 운영하는 글로벌 비영리재단이다. 델타항공은 지난 11일 그랜드하얏트 서울에서 진행된 2025년 RMHC 갈라디너에 ‘언베일링 스폰서(Unveiling Sponsor)’로 참여한다고 발표했다. 신규 서울하우스를 공개하고 RMHC와 협업 추진 소식을 알렸다.
서울하우스는 중증 질환 또는 장애로 인해 장기간 치료가 필요한 아이와 그 가족이 병원 가까이에서 편안하게 머물면서 힘을 얻을 수 있는 집 같은 공간을 목표로 한다. RMHC는 환아와 가족이 함께 머물면서 회복을 도모할 수 있는 공간을 마련하기 위해 서울시어린이병원과 협력한다.
델타항공의 경우 이번 파트너십을 계기로 국내 환아 가족 지원 체계를 강화하는 한편 실질적인 지원 프로그램을 지속 확대해 나갈 예정이다. 제프 무마우(Jeff Moomaw) 델타항공 아시아·태평양 부사장은 “새로운 서울 로날드맥도날드하우스는 아픈 아이와 가족에게 희망과 휴식을 제공하는 의미 있는 공간이 될 것”이라며 “신규 하우스가 어려운 시기를 보내는 가족들에게 조금이나마 힘이 될 수 있길 기대한다”고 말했다.
델타항공은 ‘사람중심(People-First)’ 기업 문화를 기반으로 해비타트와 주택 건설 및 보수 지원, 미국적십자 헌혈 캠페인 및 기부, 유방암 연구재단 후원 등 다채로운 사회공헌활동에 참여하고 있다. 국내에서도 사회적 책임을 다하는 글로벌 항공사 역할을 강화한다는 방침이다.
