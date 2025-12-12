경기 남부 ‘삼대장’ 과천·분당·수지, 연말 분양시장 주목

경기 남부의 대표 주거지로 꼽히는 과천·분당·수지가 하반기 분양시장에서 주목받고 있다. 이른바 ‘과·분·수’로 불리는 이들 지역은 올해 경기도 내 아파트값 상승률 상위권을 기록하며 가격 흐름을 주도했다. 신축 공급이 제한적인 상황에서 연말 신규 분양이 예고되면서 실수요자와 투자자의 관심이 동시에 쏠리고 있다.
부동산인포가 KB부동산 자료를 분석한 결과, 올해 1~11월 경기도 시·군 중 아파트값 상승률은 과천시가 20.04%로 가장 높았고, 성남 분당구 17.39%, 성남 수정구 9.12%, 용인 수지구 7.32% 순으로 나타났다. 같은 기간 경기도 전체 평균 상승률은 1.04%에 그쳤다.
실제 거래가격도 상승 흐름을 보이고 있다. 과천에서는 ‘과천 푸르지오 써밋’ 전용면적 84㎡가 지난 10월 28억 원에 거래됐고, ‘프레스티어자이’ 전용 84㎡ 입주권은 9월 25억7267만 원에 손바뀜됐다. 분당구에서는 ‘시범삼성한신’ 전용 84㎡가 10월 21억8500만 원, ‘시범우성’ 전용 84㎡가 20억 원에 거래되며 신고가를 기록했다.
용인 수지구 역시 ‘성복역 롯데캐슬 골드타운’ 전용 84㎡가 10월 15억5000만 원에 거래됐으며, ‘e편한세상 수지’ 동일 면적도 14억4000만 원에 매매되며 가격이 상승한 것으로 나타났다.
● 교통·일자리·공급 부족이 가격 흐름 뒷받침
과천·분당·수지가 가격 흐름을 유지하는 배경으로는 교통 접근성과 일자리 밀집, 공급 부족이 동시에 작용하고 있다는 분석이 나온다.
과천은 지하철 4호선을 통해 서울 도심 및 강남 접근이 가능하고, GTX-C 노선(예정)이 정부과천청사역에 들어설 계획이다. 위례-과천선(계획)도 추진 중이다. 분당은 판교테크노밸리를 중심으로 정보기술(IT)·바이오·콘텐츠 기업이 집적돼 있으며, 2024년 기준 약 1800개 기업과 7만8000여 명의 종사자가 근무하고 있는 것으로 집계됐다. 1기 신도시 특별정비구역 지정 이후 재건축·리모델링 논의도 이어지고 있다.
용인 수지구는 신분당선 동천·수지구청·성복·상현역을 중심으로 생활권이 형성돼 있다. 동천역 기준 판교역까지 3정거장, 강남역까지 7정거장 거리다. 분당·광교 생활권과의 연계성이 높다는 평가를 받는다. 인접한 오리역 일대에서는 ‘제4테크노밸리’ 개발 논의도 진행 중이다.
공급 부족도 특징이다. 부동산R114에 따르면 분당구는 2026년 입주 물량이 없고, 2027년에 약 800가구가 예정돼 있다. 용인 수지구 역시 2028년까지 입주 예정 물량이 없는 것으로 집계됐다. 이 같은 공급 상황 속에서 지난 11월 분양한 ‘더샵 분당티에르원’ 전용 84㎡는 최고 분양가가 26억 원에 형성됐음에도 1순위 청약 평균 경쟁률 100.4대 1을 기록했다.
● 연말 신규 분양 예정…관심 이어질 전망
이 같은 흐름 속에서 연말 신규 분양을 앞둔 단지에도 관심이 이어지고 있다. GS건설은 용인 수지구에서 ‘수지자이 에디시온’을 분양할 예정이다. 총 480가구 규모로, 전용면적 84~155㎡로 구성된다. 신분당선 동천역과 수지구청역을 도보로 이용할 수 있는 입지다.
과천에서는 효성중공업이 시공하는 ‘해링턴 스퀘어 과천’이 공급될 예정이다. 총 359가구 규모로 전용 76·84·90㎡와 펜트하우스(108~125㎡) 등 중대형 위주로 구성된다. 2027년 개통을 목표로 공사 중인 지하철 4호선 과천정보타운역(예정)이 단지 지하보도와 연결될 계획이다.
분당에서는 포스코이앤씨가 ‘더샵 분당센트로’를 분양할 예정이다. 전용면적 60~84㎡, 총 647가구 중 84가구가 일반분양 물량이다. 수인분당선 오리역을 도보로 이용할 수 있는 입지다.
댓글 0