원바이오젠, 구미시 금오종합사회복지관에 보습 제품·기부금 후원

창상피복제 및 의료기기·화장품 전문 제조기업 원바이오젠(대표 김원일)은 지난 9일 구미시 금오종합사회복지관을 방문해 기부금과 함께 자사 보습 제품인 ‘메디솝 B5 크림’과 ‘MD 보습크림’을 전달했다고 밝혔다.
이번 후원은 지역 내 취약계층 아동·청소년 및 어르신의 건강한 피부 관리와 주민 지원 활동 운영을 돕기 위해 마련됐다. 전달된 제품은 피부 장벽 강화와 보습 효과가 뛰어나 계절 변화에 민감한 어린이와 노년층의 피부 관리에 유용하게 활용될 전망이다.
김원일 대표는 “기업이 성장하는 과정에서 지역사회와의 동행은 무엇보다 중요한 가치”라며 “앞으로도 지속적인 나눔 활동을 통해 지역 복지 향상에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.
금오종합사회복지관 관계자는 “기부금뿐 아니라 실제 생활에 꼭 필요한 보습 제품을 함께 지원해주셔서 큰 도움이 된다”며 “후원해 주신 물품은 지역 주민들의 피부 건강 증진과 주민 지원 활동에 투명하게 사용하겠다”고 감사의 뜻을 전했다.
2006년 창립한 원바이오젠은 지역 소외계층을 위한 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 2025년에도 지역사회와의 상생을 위한 나눔 경영을 지속할 계획이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
