‘홈플러스 사태’ 김병주 MBK 회장 검찰 조사에… 피해자단체 구속 촉구 집회 예고

김광일 부회장 이어 김병주 회장 피의자 조사
물품구매전단채피해자 비대위 등 10일 집회 예고
구속 촉구 탄원서 제출 예정… 정치권도 가세
비대위 “단순 투자 실패 아닌 기획 금융 범죄”
홈플러스 물품구매전단채피해자 비상대책위원회(비대위)가 9일 홈플러스 사태 장본인으로 지목한 김병주 MBK파트너스(MBK) 회장과 김광일 MBK 부회장의 구속을 촉구하는 기자회견 개최를 예고했다. 시민단체·학계와 함께 오는 10일 서울중앙지검 앞에서 김병주 회장과 김광일 부회장에 대한 구속기소를 촉구하면서 각계 탄원서와 의견서를 제출할 예정이라고 밝혔다.
비대위에 따르면 지난 3일부터 일주일간 구속 탄원서 서명운동을 진행한 결과 총 2000여 명의 시민이 서명에 참여했다. 탄원서는 홈플러스가 장기간 조장된 경영위기 및 자금조달 구조의 위험성을 고의적으로 은폐한 채 전단채 판매를 강행했다며 이에 따른 피해액이 4000억 원에 달한다는 내용을 담고 있다. 특히 비대위와 시민단체 등은 이번 홈플러스 사태가 단순 투자 실패가 아니라 전형적인 기획 금융사기 범죄라는 주장이다. 법적 처벌이 선행되지 않으면 제2의 홈플러스 사태가 반복될 수 있다는 우려의 입장이 탄원서에 담겼다고 한다.
비대위 측은 “해당 내용이 담긴 탄원서에 일반 시만 2000여 명이 서명한 것은 홈플러스 사태가 피해자 단체의 문제에 국한되지 않고 명백하게 공익적인 문제라는 점을 보여준다”고 강조했다. 이날 언론과 법조계에서는 전날 검찰이 김병주 회장을 피의자 신분으로 소환해 조사했다는 소식이 전해졌다. 이달 2일 김광일 부회장에 이어 김병주 회장까지 검찰 조사를 받으면서 전반적인 수사가 마무리 단계에 돌입했다는 평가가 나온다. 법조계에 따르면 김 회장은 자본시장법 위반을 비롯해 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 사기 등의 혐의로 소환돼 조사를 받았다. 검찰은 MBK가 홈플러스 신용등급 하락을 사전에 인지한 상태에서 대규모 단기채권을 발행했고 기습적인 기업회생 신청으로 관련 손실을 투자자 등에 전가한 것으로 보고 있다.
특히 홈플러스는 지난 2월 28일 신용등급이 강등(A3→A3-)됐는데 검찰은 신용평가사 1차 통보 시점인 2월 25일 이전에 대주주인 MBK 측이 신용등급 변동 사실을 알고 있었고 이런 상황 속에서도 채권을 판매한 것으로 의심하고 있다. 실제로 홈플러스는 신용등급 강등 전인 2월 25일에도 820억 원 규모 채권을 판매한 것으로 알려졌다. 기습적인 기업회생 절차 신청도 논란이 되고 있다. 회생 신청에 들어가면 금융 채무가 동결되기 때문에 투자자는 유동성 상실 등의 피해를 입게 된다. 법조계에 따르면 검찰은 수사를 통해 김 회장과 김 부회장 등 경영진이 사전에 신용등급 강등을 인지하고 회생 절차를 계획한 정황이나 사실을 일정 부분 파악한 것으로 전해진다. 이런 상황에서 정치권도 압박에 동참하는 모습이다. 더불어민주당과 조국혁신당 등이 탄원서 제출에 동참한 것으로 알려졌다. 정치권은 홈플러스 사태로 인한 피해자 대다수가 소상공인과 노동자 등 서민이라는 점에서 심각성이 큰 것으로 보고 있다.
비대위 관계자는 “MBK 관련자들의 신속한 구속 수사를 촉구하는 의견서를 별도로 제출할 예정”이라고 말했다.
댓글 0