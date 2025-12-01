롯데월드서 “해피 크리스마스”

  • 동아일보

9일 서울 송파구 잠실동 롯데월드 어드벤처를 찾은 관람객들이 ‘해피 크리스마스 퍼레이드’를 즐기고 있다. 이번 퍼레이드는 31일까지 진행된다.

#롯데월드#해피 크리스마스#크리스마스 행사#퍼레이드
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
