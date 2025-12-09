셀트리온, 신규 완제의약품(DP) 공장 공정률 55% 돌파… 생산 역량 강화 박차

인천 송도 새 DP공장 연간 800만 바이알 생산
미국 일라이릴리 공장 인수 작업 연내 마무리
국내외 투자 균형 유지… 지역 균형 발전 기여
주요 제품 성장·신규 제품 안착에 따른 수요 증가
셀트리온은 인천 송도 소재 신규 완제의약품(DP, Drug Product) 생산시설(DP공장) 공정률이 55%를 넘어섰다고 9일 밝혔다. 미국 생산시설 인수와 함께 생산 역량 강화에 박차를 가하는 모습이다.
기존 제1공장 인근 부지 내 증설하고 있는 해당 신규 DP공장은 지난 2월 착공 허가 승인 이후 약 반년 만인 올해 8월 기초 공사를 완료했다. 현재 외관과 내부 정비 작업을 진행하고 있다. 내년 상반기 완공 예정으로 오는 2027년부터 본격적인 상업 생산에 돌입할 계획이다.
이 공장은 DP 단독 생산시설로 완공되면 기존 2공장 DP 생산라인의 연간 최대 생산량(약 400만 바이알) 대비 2배 규모인 약 800만 바이알 규모 생산이 가능할 전망이다. 송도에만 총 25만 리터 규모 원료의약품(DS, Drug Substance) 제조 역량에 더해 현재의 3배 수준인 연간 1200만 바이알 규모 DP 제조 역량을 갖추게 된다.
이와 함께 인천 송도 내 신규 DS공장을 추가하고 충남 예산 신규 DP공장과 충북 오창 신규 사전충전형주사기(PFS, Pre-Filled Syringes) 생산공장 건설도 추진한다는 계획이다. 미국 등 해외와 국내 투자 균형을 유지하면서 국내 투자 확대를 기반으로 지역 균형 발전에도 기여한다는 방침이다.
미국 뉴저지주 브랜치버그(Branchburg) 소재 일라이릴리 바이오의약품 생산시설 인수는 연내 관련 절차를 마무리하고 완료 즉시 최대 생산량 확장을 추진해 글로벌 생산 거점으로 운영한다는 계획이다. 미국 생산시설의 경우 양사 협의에 따라 인수와 동시에 해당 공장에서 생산한 DS를 일라이릴리에 공급할 예정으로 즉각적인 수익 창출이 가능할 전망이다. 여기에 현지 공급망을 강화하면서 현지 시장 이점을 극대화하고 물류비용 절감 등의 효과를 기대하고 있다.
셀트리온의 국내외 전방위적 생산 역량 강화는 빠르게 늘어나는 자사 제품 글로벌 시장 점유율과 허가, 생산품목 확장 등 증가하는 수요에 선제적으로 대응하기 위해 추진되고 있다. 생산시설에 대한 투자를 대폭 확대하고 생산 경쟁력을 강화해 글로벌 공급 안정성을 확보하는 한편 전략적 거점 확보로 시간과 물류 비용을 절감한다는 계획이다. 특히 자체 생산의 경우 다른 업체에 의뢰하는 위탁생산(CMO) 대비 생산 단가를 절감하고 기존 생산라인과 연계한 탄력적인 운영을 통해 더욱 유연하고 신속한 제품 출하가 이뤄질 것으로 셀트리온 측은 보고 있다.
셀트리온 관계자는 “기존 제품의 안정적인 성장과 신규 제품 시장 안착, 신규 파이프라인 확대 등으로 수요가 꾸준히 늘어나고 있는 가운데 공장 증설과 해외 거점 확보가 순조롭게 이뤄지고 있다”며 “고품질 바이오의약품을 세계 각국에 원활히 공급할 수 있도록 생산 역량을 대폭 강화하고 글로벌 빅파마 도약에 박차를 가할 것”이라고 말했다.
