HD현대, 인도에 첫 조선소 추진… 2.9조원 투자

타밀나두주 정부와 업무협약 체결
HD현대가 인도에 첫 조선소 건립을 추진한다. 인도 조선소를 완성한다면 HD현대는 베트남과 필리핀에 이어 ‘아시아 조선 벨트’를 완성하게 된다.
베트남-필리핀 이어 조선벨트 확장
8일 HD현대는 인도 남부 타밀나두주 마두라이에서 타밀나두주 정부와 ‘신규 조선소 건설에 관한 배타적 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 조선업이 전략 산업인 타밀나두주는 인도 정부가 신규 조선소 부지로 선정한 5개 주 가운데 하나다. 기후 조건이 HD현대가 있는 울산과 비슷해 선박 건조 등에 최적화된 환경으로 평가된다.
인도는 조선·해운 강국을 목표로 주 정부와 해외 조선사 간 협력을 통한 조선소, 항만 신설에 나서고 있다. 현지 기술력이 아직 낮은 만큼 해외 기업의 힘을 빌리겠다는 취지다. 현지 업계에서는 이번 조선소에 드는 투자금 규모가 약 2조9000억 원에 달할 것으로 보고 있다. 이 비용을 HD현대 등이 얼마나 분담할지는 정해지지 않았다.
조선소는 타밀나두주 투투쿠디 지역에 건설될 전망이다. 이곳은 인도의 국영 조선사들이 이미 잇따라 조선소를 짓고 있는 핵심 거점이다. 특히 인근 항만 시설에도 대규모 투자가 예정돼 있어 앞으로 사업이 확대될 가능성도 있다. HD현대 관계자는 “인도는 조선업에 대한 정부의 육성 의지가 강한 곳”이라며 “인도와의 협력을 확대해 새로운 성장동력으로 삼겠다”고 말했다.
