신세계백화점, 연말 맞아 전국 주요 점포서 겨울 전시 개최

신세계백화점은 연말을 맞아 광주·대전·대구 주요 점포에서 가족과 연인이 함께 즐길 수 있는 겨울 전시를 선보인다고 밝혔다. 올해 전시는 지역 작가 참여를 확대해 지역 예술 생태계 후원 의미도 함께 담았다.
광주신세계갤러리는 내년 1월 13일까지 ‘겨울의 베이커리 카페’를 주제로 한 전시 ‘신세계제과점: 오늘도, 빵과 커피’를 연다. 빵과 커피를 소재로 구성한 전시 공간은 카페 거리를 옮겨 놓은 듯한 형태로 꾸며졌으며 노티드 도넛 캐릭터 ‘슈가 베어’를 디자인한 이슬로 작가, 국내외 주요 전시에서 활동 중인 김재용 작가 등 10여 명이 참여한다.
광주 지역 일러스트레이터 ‘싸비노’도 참여해 지역 베이커리·카페인 ‘궁전제과’, ‘소맥베이커리’와 협업한 일러스트 작업을 공개한다. 전시장 내에는 에스프레소를 소재로 한 드로잉 프로그램, 도넛 형태의 공기 조형물 포토존, 지역 베이커리 이용 고객 대상 엽서 증정 프로그램 등 체험 콘텐츠도 마련됐다.
대전신세계갤러리는 12일부터 내년 2월 8일까지 ‘Holidays Together’ 전시를 진행한다. 베이스먼트, 권하나, 윤형택, 그림비 등 7명의 작가가 참여해 연말을 보내는 일상의 풍경을 가족·연인·친구·혼자만의 시간 등 네 가지 이야기로 풀어낸다.
대구신세계갤러리는 12월 19일부터 내년 1월 25일까지 하이엔드 아트 전시 ‘The Beyond Collection’을 개최한다. 국내외 블루칩 작가의 리미티드 판화와 원화를 포함한 작품을 전시하고 희소성과 소장 가치를 갖춘 작품 중심으로 구성한 것이 특징이다. 전시 기간 중 작품 구매 시 구매 금액의 최대 2%를 상품권으로 환급받을 수 있고 신세계 제휴카드 결제 시 구매 금액 전부 VIP 실적으로 인정된다고 한다.
신세계갤러리 관계자는 “연말을 맞아 고객들이 예술을 통해 따뜻한 시간을 보낼 수 있도록 지역 작가 참여 전시 등 다양한 프로그램을 준비했다”면서 “갤러리가 마련한 문화 경험을 통해 보다 풍성한 겨울을 보내길 바란다”고 전했다.
