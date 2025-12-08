투썸플레이스, 연말 수요 겨냥한 ‘딸기 롤케이크’ 출시

투썸플레이스는 딸기 풍미를 강조한 ‘투썸 딸기 롤케이크’를 출시했다고 8일 밝혔다. 회사는 최근 가성비·가심비를 중시하는 소비 흐름과 소규모 모임 증가로 롤케이크 수요가 확대되고 있다며 실속형 디저트 선택지를 강화했다는 설명이다.
새로 선보인 투썸 딸기 롤케이크는 계란 반죽으로 만든 시트에 딸기 과육이 포함된 잼과 버터크림을 더해 롤케이크 특유의 부드러운 식감과 상큼한 풍미를 구현했다고 한다. 여러 명이 함께 나눠 먹기 좋은 구성으로 마련됐고 전용 패키지를 적용해 선물용으로도 활용할 수 있도록 했다는 설명이다. 가격은 1만6000원이다.
투썸플레이스는 오는 18일까지 투썸하트 앱에서 진행되는 홀리데이 케이크 사전예약 이벤트를 통해 해당 제품을 포함한 케이크류 구매 시 사용할 수 있는 쿠폰을 제공한다.
투썸플레이스 관계자는 “홀리데이 시즌에는 실속과 맛을 동시에 원하는 소비가 늘어난다”면서 “이번 신제품은 여러 명이 나눠 먹기 좋은 구조로 구성해 케이크 선택 폭을 넓히는 데 중점을 뒀다”고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
