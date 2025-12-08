밀본, 국내 최대 헤어 이벤트 ‘디에이-링크(DA-LINK) 2025’ 성료

국내 최대 규모의 헤어 콘테스트 ‘디에이-링크(DA-LINK) 2025‘가 지난 달 4일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀 1관에서 성황리에 개최됐다. 이번 행사에는 전국의 미용사, 업계 관계자 등 2,000명이 넘는 인원이 참가했다.
DA-LINK는 미용사로서의 스킬업 및 성장을 지원하는 밀본코리아(Milbon Korea)에서 주최하는 가장 큰 교육 이벤트로 11년째 이어져오고 있다.
이번 행사는 ‘디자이너의 감각을 깨우는 헤어 콘테스트’라는 슬로건 아래 미용사들이 자신만의 세계관을 표현한 시그니처 스타일(SIGNATURE Style)과 고객 한 사람 한 사람의 스타일에 맞춘 ‘퍼스널라이즈 스타일(PERSONALIZE Style)을 링크(LINK)시키는 작품을 현장에서 선보이며, 관객들에게 감동과 영감을 선사했다.
이날 영예의 그랑프리는 어반페이머스의 앤디(Andy)가 차지했으며, 준그랑프리는 누와르한남 리(LEE), 갤러리상 리(LEE)가 함께 수상했다. 디자이너상은 에이치쿤스트 슈기, 그로잉살롱 로하, 이피헤어 테요, 에이엠톤 유건, 비셉(BceB) 서현이 각각 수상의 영예를 안았다.
또 에이치레이블 민호, 아이디헤어 뷰티클러스터점 송정석, 아이디헤어 개포래미안 우디, 에프엑스헤어 지오(김재보), 양리헤어 서강민, 꼼나나 김민수, 리코너13 합정본점 김현석 등이 올해 노미네이트된 디자이너로 이름을 올렸다.
밀본코리아 김재욱 대표는 “DA-LINK는 단순한 콘테스트를 넘어, 미용사들이 서로의 기술과 철학을 나누는 교류의 장”이라며 “앞으로도 미용 산업의 지속적인 발전과 창의적인 인재 양성을 위해 다양한 활동을 이어가겠다”고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
