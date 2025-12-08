前의협회장 ‘박나래 주사이모’ 고발…“연예인 수사 확대해야”

임현택 전 대한의사협회 회장이 방송인 박나래 씨에게 약물을 공급했다는 이른바 ‘주사 이모’를 최근 검찰에 고발했다. 또 박 씨 등에 대한 수사도 요청했다.
임 전 회장은 8일 자신의 페이스북에 “검찰은 보건범죄단속에관한특별법, 의료법, 약사법, 형법상 사기죄 혐의가 있는 이자(주사 이모)의 여권을 정지, 출금금지 시키고, 증거인멸을 시도했으므로 구속해 즉각 수사에 착수해야 한다”고 올렸다. 이어 “이자의 남편, 박나래의 매니저, 박나래에 대해서도 공동정범, 방조교사범 여부에 대해 엄중히 죄에 따라 처벌해야 한다”고 했다. 또 “연예인 중 이런 불법행위를 저지른 자들에까지 수사범위를 확대해야 한다”고 말했다. 임 전 회장은 주사 이모로 불리는 A 씨에 대해 6일 검찰에 고발하고 박 씨 등에 대한 수사도 요청한 것으로 전해졌다.
앞서 6일 디스패치에 따르면 박 씨는 A 씨로부터 의사 처방이 필요한 수면제 등 약을 공급받아온 것으로 알려졌다. 이를 제보한 전 매니저 측은 박 씨가 복용한 약이 항우울제이며 해외 일정에 A 씨를 동행시키거나 귀국하는 날 공항에 그를 불러 이동하는 차 안에서 수액을 맞기도 했다고 주장했다. 하지만 박 씨 측은 이같은 의혹에 대해 “(A 씨가) 의사 면허가 있는 것으로 알고 있다“며 ”최근에는 연락한 적 없고, 시술도 받지 않고 있다”고 반박했다. 이어 “항우울제 복용은 사실이 아니다. 박나래가 폐쇄공포증을 토로하자 A 씨가 갖고 있던 약을 준 것”이라고 해명한 것으로 전해졌다.
A 씨는 불법 의료 행위 논란이 확산하자 “12~13년 전 내몽고라는 곳을 오가며 힘들게 공부했고, 내몽고 포강의과대학병원에서 내·외국인 최초로 최연소 교수까지 역임했다”고 직접 밝혔다. 이를 두고 임 전 회장은 “의사 호소인은 왜 자기가 자기 병원에서 직접 처방하면 될 걸 몇 달씩 약을 모았을까”라고 물었다. 박 씨 전 매니저가 “취침 전 약 받을 수 있느냐”고 메시지를 보내자 A 씨가 “많이 준비하려고 처방전 모으고 있다”고 답한 것을 지적한 것. 임 전 회장은 A 씨를 향해 “의사면허증의 의사면허번호가 뭐냐”며 “수련 여부, 대한민국 의사자격 있는 게 확실하냐”고 묻기도 했다.