“혹시 나도 있나?”…총 20억 상생소비복권 당첨자 발표

중소벤처기업부(중기부)는 8일 오전 10시 ‘제2차 상생소비복권’의 당첨 결과를 상생페이백 누리집에 공개했다.
상생소비복권은 전통시장과 소상공인 매장 카드결제액을 기준으로 자동 응모되는 소비 촉진 이벤트다. 지역상권에 활력을 불어넣고, 당첨금(디지털 온누리상품권)이 다시 지역상권에서 사용되는 착한 소비를 순환한다는데 목적을 두고 있다.
제2차 상생소비복권은 국가 단위 할인축제 ‘코리아 그랜드 페스티벌’의 일환으로 지난 10월 29일부터 지난달 9일까지 진행됐다.
이번 행사에는 총 1107만명이 응모해 6373만장의 복권이 발행됐다. 국민 5명 중 1명이 참여한 셈이다.
당첨여부는 누리집에서 확인할 수 있다. 1등 20명은 각 2000만원, 2등 40명은 각 200만원, 3등 1140명은 각 100만원, 4등 3800명은 각 10만원이 지급된다. 총상금 규모는 20억원이다.
1등 당첨자는 비수도권 지역 전통시장, 소상공인 매장에서 5만원 이상의 소비 실적이 있는 응모자 중 선정됐다. 당첨금은 9일부터 디지털 온누리상품권 앱을 통해 순차적으로 지급할 예정이다.
최원영 소상공인정책실장은 “디지털 온누리상품권으로 지급되는 당첨금은 소비자들이 전통시장, 소상공인 매장에서 사용할 수 있는 새로운 소비로 이어져 지역 경제에 추가적인 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”며 “국민 여러분의 따뜻한 소비가 소상공인과 지역 상권에 큰 힘이 되는 만큼, 앞으로도 소상공인의 매출 성장과 지역 경제 활성화를 위한 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
