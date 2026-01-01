현대차 “아틀라스 상용화”에… 노조 “합의 없이 단 1대도 못들어와”

사측 “2년내 양산, 우선 美공장 투입”
노조 “고용 안정성 위협 직면” 반대
테슬라-BMW, 시범 투입-라인 배치
AI로봇 확산 따른 노사 갈등 본격화
“노사 합의 없이 단 1대도 들어올 수 없다.”
국내 최대 노동조합인 전국금속노동조합 현대자동차지부(이하 현대차 노조)가 사측의 휴머노이드 로봇 도입 계획에 반대 의사를 분명히 했다. 이달 초 미국 라스베이거스 ‘CES 2026’에서 현대차그룹이 차세대 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 상용화 계획을 발표한 후 노조의 첫 공식 반응이다. 인공지능(AI) 로봇 확산이 본격화될 조짐을 보이자 노사 간 갈등이 표면화하는 모양새다.
현대차 노조는 22일 소식지를 통해 사측의 신기술 도입에 거부감을 표시했다. 노조는 “현대차가 로봇·AI 기업으로 재평가받고 있다”며 이것이 노동자의 고용 안정성을 위협할 수 있다고 지적했다. 특히 2028년까지 아틀라스 로봇 3만 대를 양산·투입하려는 계획에 주목했다.
노조는 연봉 1억 원 기준으로 24시간 가동 시 노동자 3명에게 3억 원이 드는 반면 로봇은 초기 구입 후 유지비만 발생해 기업 입장에서 비용 절감 효과를 위해 로봇 도입에 나설 가능성이 크다고 분석했다. 삼성증권 등 주요 증권사는 2년 내 투자비 회수가 가능한 수준으로 가격이 책정될 것이라는 가정 아래 아틀라스의 대당 초기 공급가를 생산직 노동자 2년 치 인건비와 비슷한 약 13만∼14만 달러(약 1억9000만∼2억 원) 수준으로 추정했다.
노조는 “인건비 절감을 위해 AI 로봇 투입이 가시화되고 있다”며 “노사 합의 없이는 단 1대의 로봇도 현장에 들어올 수 없다”는 강경한 입장이다. 고용에 영향을 미치는 사안은 노사 고용안정위원회의 사전 동의를 거쳐야 한다고 명시된 단체협약 규정(제41조)에 기반한 주장으로 풀이된다. 노조는 또한 “현재 국내 공장 중 두 곳은 생산물량 부족으로 고용 안정이 위협받고 있는 상황”이라며 “미국 조지아에 있는 현대차 메타플랜트 공장으로 물량을 이전했기 때문”이라고 주장했다.
현대차는 아틀라스를 미국 공장에 우선 투입하겠다는 입장이지만 노조는 결국 국내 생산 물량이 미국 공장으로 이동하고, 한국 생산 현장에도 도입될 수 있다는 점을 우려하는 것이다.
앞서 현대차는 2028년까지 아틀라스 3만 대 양산 체제를 구축해 미국에 로봇 생산 거점을 마련하고, 이를 제조 현장에 단계적으로 투입하겠다는 로드맵을 제시했다. 2028년 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)의 물류 업무에 투입한 후 2030년에는 더 복잡한 조립 라인 작업까지 확대하겠다는 계획이다. 하지만 중국의 저가 공세 속에 로봇 도입은 피하기 어렵다는 게 완성차 업계의 설명이다. 테슬라는 텍사스 공장 물류 업무에 자체 개발한 ‘옵티머스’를 시범 투입해 운영하고 있다. BMW는 미국 사우스캐롤라이나 공장 섀시 조립 라인에 ‘피규어 02’를 실제로 배치했고, 메르세데스벤츠 역시 헝가리 케치케메트 공장 물류 파트에서 ‘아폴로’를 활용한 테스트를 진행하고 있다.
전문가들은 올해를 기점으로 자동차 업계 곳곳에서 AI의 일자리 대체를 둘러싼 갈등이 본격화될 것으로 전망한다. 이항구 한국자동차연구원 연구위원은 “독일 자동차 부품 업계에서만 최근 2년간 10만4000명이 감원됐다는 보고서가 나왔는데, 중국의 저가 공세와 전기차 경쟁에서 밀린 결과”라며 “중국 기업들에 대응할 유일한 해법은 로봇을 통한 생산 비용 절감뿐인데, 일자리를 지키려는 노동자들과 생존을 위해 자동화를 추진하는 기업 간 갈등이 불가피할 것”이라고 전망했다.
댓글 0