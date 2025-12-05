정부, ‘Arm 스쿨’ 만들어 반도체 설계 인재 1400명 키운다

산업통상부는 5일 글로벌 최대 반도체 설계자산(IP) 기업인 ‘암(ARM)’과 ‘한국 반도체 인공지능(AI) 산업 강화’를 위한 양해각서(MOU)에 서명하고, 국내 반도체 설계 인력 1400명 양성을 추진한다고 밝혔다.
산업부에 따르면 이번 MOU는 이재명 대통령과 손정의 일본 소프트뱅크 회장 및 르네 하스 암 최고경영자(CEO) 간 이날 진행한 회담을 계기로 한국과 소프트뱅크·암의 협력을 강화한다는 취지에서 추진됐다.
산업부와 암은 △산업 맞춤형 인재 양성(1400명) △기술교류 및 생태계 강화 △대학 간 연계 강화 △연구개발(R&D) 등을 통해 협력을 강화한다. 양측은 MOU 이행을 위해 향후 워킹그룹을 설립하고 세부 성과 도출 방안을 협의할 계획이다.
특히 산업부는 암과 함께 내년부터 가칭 ‘암 스쿨’(Arm School)을 운영하며 2030년까지 1400여 명의 인력을 양성할 예정이다. 국내 IP 전문 인력을 양성함으로써 우리가 상대적으로 취약한 팹리스·파운드리 등 시스템 반도체 분야의 경쟁력을 제고한다는 방침이다.
김정관 산업부 장관은 “이번 MOU를 통해 우리 AI 반도체 산업의 미래를 책임질 핵심 인력 육성 기반을 마련했다”며 “향후 AI 시대에 대비해 세계 최고 수준의 글로벌 기업들과 협력 기반을 구축하는데 최선을 다할 것”이라고 말했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0