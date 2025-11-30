퓨리토서울, ‘2025 올리브영 어워즈’ 루키상 수상

컨템포러리 K-뷰티 브랜드 퓨리토서울(Purito Seoul)이 ‘2025 올리브영 어워즈’ 글로벌 부문에서 루키 부문 상을 수상했다.
올리브영 어워즈는 연간 약 1억 건 이상의 고객 구매 데이터를 분석해 수상 제품을 선정하는 만큼, 이번 결과는 실제 소비자 선택을 기반으로 한 평가라는 점에서 의미가 있다는 것이 브랜드측의 설명이다.
이번 수상의 배경에는 퓨리토서울이 ‘한국의 자연 유래 성분’과 ‘기능성 성분’을 결합한 브랜드 특성과 이를 현대적으로 해석한 제품 콘셉트가 시장에서 긍정적 반응을 얻어온 점이 작용한 것으로 보인다.
올리브영이 글로벌 부문 루키 상품으로 선정한 ‘마이티 밤부 판테놀 크림’은 북미·유럽 지역에서 높은 선호도를 보이고 있다. 피부 장벽 개선과 사용감에 대한 긍정적 리뷰가 이어지면서 글로벌 소비자 평가에서도 경쟁력을 확인했다.
퓨리토서울은 2024년 3월 브랜드 리뉴얼 이후 해외 시장 공략을 본격화했다. 유럽과 북미 시장을 중심으로 존재감을 확고히 한 데 이어, 2025년에는 중동·동남아시아·남미까지 시장 범위를 넓히고 있다.
브랜드 관계자는 “세계 각지의 소비자 피부 고민을 분석하고, 한국의 자연 원료를 활용한 기능성 제품을 지속적으로 선보인 점이 글로벌 고객에게 신뢰를 준 것으로 보인다”며 “이번 수상을 계기로 K-뷰티의 위상을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.
올리브영 관계자는 “2025 어워즈 선정 과정에서 해외 소비자 반응, 글로벌 판매 성장률, 제품 혁신성 등을 종합적으로 평가했다”라며 “퓨리토서울은 리뷰 기반의 신뢰도와 글로벌 고객의 선호가 두드러졌다”고 설명했다.
