‘버티포트’ 연구 성과 공개… UAM 기술력 선점 도전

포스코는 이달 5일부터 7일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열린 ‘2025 드론·도심항공모빌리티 박람회’에서 선보인 스틸 버티포트 콘셉트 모형이 관람객들의 호응을 얻으며 기술력을 입증했다. 높은 성장 가능성을 지닌 도심항공모빌리티(UAM) 산업의 핵심 인프라인 버티포트 기술로 미래 시장 선점에 나선 것이다.
포스코는 박람회 현장에서 스틸 버티포트 전시 부스를 운영하며 최근 개발한 스틸 이착륙갑판(데크) 시스템 실물을 공개했다. 버티포트는 수직을 의미하는 ‘버티컬(Vertical)’과 터미널을 의미하는 ‘포트(Port)’의 합성어로 전기동력 기반의 UAM 기체가 수직으로 이착륙하는 시설을 말한다. UAM 기체의 안전한 운항을 위해서는 기체 하중을 견딜 수 있는 높은 내구성과 안정성을 갖춘 설계가 필수적이다.
미국 투자은행 모건스탠리는 글로벌 UAM 관련 시장이 2020년 80억 달러(약 11조8070억 원)에서 2050년 9조420억 달러 규모로 급성장할 것으로 전망했다. 이러한 시장 확대에 발맞춰 버티포트는 UAM 산업 생태계 조성을 위한 필수 인프라 시설로 주목받고 있다.
포스코는 2023년부터 철강 소재와 강구조 기술 개발에 착수해 높은 강성과 내구성을 유지하면서도 경량화와 경제성을 확보한 스틸 버티포트를 완성했다. 특히 버티포트를 모듈로 나눠 공장에서 제작한 뒤 현장에서 조립하는 프리패브(Prefab) 공법을 적용해 시공 기간 단축과 품질 관리 측면에서 효율성을 크게 높였다.
박람회 기간 중 열린 ‘제4차 UAM 안전·인증기술 연속 세미나’에서 포스코는 국가 연구개발 과제인 ‘이동식 모듈형 버티포트 설계 및 시공기술 개발’의 연구 성과를 발표했다. 버티포트의 구조·기능적 요구 성능과 실제 적용할 수 있는 기술적 솔루션을 제시하며 모듈형 버티포트의 가능성을 강조했다. 포스코는 오픈 세미나 ‘버티포트 쉽고 빠르게 만들기-스틸 이착륙데크’에서도 일반 대중을 대상으로 독창적인 아이디어와 비전을 소개했다.
포스코 관계자는 “UAM의 안전운용체계 구축과 혁신적 인프라 개발을 위해 지속적인 연구 개발과 국가적 투자가 필요하다”며 “포스코는 앞으로도 미래 도심항공 인프라 분야에서 선도적 역할을 이어가겠다”고 밝혔다.
