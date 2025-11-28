협력사들에 ‘동반성장 계획’ 공유

LS그룹이 국내외 경영 위기 상황에서 협력사와 상생할 수 있는 방안 마련에 힘을 쏟고 있다.
LS는 지난달 22일 ‘LS 협력사 최고경영자(CEO) 포럼’을 개최했다. 협력사들과 상호 교류의 시간을 갖고 동반 성장의 기틀을 굳히기 위해서다. CEO 포럼은 2022년부터 매년 개최되고 있다. 올해 포럼에는 명노현 ㈜LS 부회장을 비롯한 주요 계열사 최고구매책임자(CPO) 30여 명과 함께 한미전선㈜, 혜인전기㈜, ㈜태경비케이, 하이젠알앤엠㈜ 등 LS그룹의 협력사 대표 80여 명이 참석했다.
LS는 협력사 CEO들에게 산업안전보건법 등 최신 법 제도 관련 정보와 특강을 제공하는 한편 LS전선, LS일렉트릭, LS MnM 등 각 사 CPO와 협력사 대표가 동반성장 계획을 공유하며 상생의 의지를 다지는 시간을 가졌다.
명 부회장은 환영사를 통해 “LS그룹이 지난 5년간 꾸준한 성장세를 이어온 것은 협력사 여러분과 진정한 동반자로서 함께 성장하는 생태계를 조성한 결과”라며 “글로벌 패권 경쟁으로 인한 경영환경의 불확실성이 날로 고조되는 가운데 우리는 전략적 파트너십을 한층 더 강화해 동반성장의 길을 함께 열어가야 할 것”이라고 말했다.
LS의 주요 계열사들은 중소·중견기업과 함께 제품 개발, 판매 협력, 합작 투자, 취업 지원 등을 진행하고 있고 ‘상생형 스마트공장 구축 지원 사업’을 꾸준히 추진하는 등 기술 나눔 사업을 지속해서 활발히 펼치고 있다.
LS전선은 협력사와 함께 재해율 감축을 목표로 합동 안전 점검 및 개선, 불안전·부적합 사항 발굴 및 개선 등의 활동을 전개하고 있다.
LS일렉트릭은 2022년부터 ‘대중소기업농어업협력재단’과 상생협력 기금 출연 협약을 체결해 매년 약 100억 원의 기금을 내며 중소기업 제조 경쟁력 향상을 위한 스마트공장 구축 확대에 나서고 있다. 협력업체들의 핵심 인재 육성과 정보화 시스템 인프라 구축 등을 통해서 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하는 ‘ACE 클럽’ 제도를 운용 중이다.
비철금속 소재 기업 LS MnM은 2009년부터 구리와 황산을 생산하는 과정에서 발생하는 증기를 파이프라인을 통해 온산공단 내 인근 기업에 공급하고 있다.
