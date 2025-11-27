국내 최대 로봇 전시회 ‘로보월드’ 5만 명 방문

로보월드
국내 최대 로봇 전시회인 ‘2025 로보월드’가 성공적으로 막을 내렸다. 지난 5∼8일 일산 킨텍스에서 진행된 2025 로보월드에는 나흘간 총 5만여 명의 참관객이 찾았다.
산업통상부가 주최하고 한국로봇산업협회, 한국로봇산업진흥원, 제어·로봇·시스템학회 공동 주관으로 진행한 이번 전시회에는 제조·물류·의료·국방·생활·서비스 등 전 산업 분야를 아우르는 최신 로봇 및 AI 기술이 대거 선보였으며 특히 휴머노이드·AI 제조 로봇·자율주행 로봇·케어 로봇 등이 주목을 받았다.
전시회에는 국내 대표 로봇 기업들이 대거 참여해 기술 경쟁력을 선보였다. 티로보틱스, 에이로봇, 삼현, 푸른기술, 로보케어, 유일로보틱스 등 주요 기업이 직접 인터뷰를 통해 각사의 기술 전략과 시장 전망을 공유했다.
기업들은 “작년에 비해 단순 기술 관람이 아닌 가격, 납기, 샘플 테스트, 파일럿 적용 문의가 증가했다”고 입을 모으며 산업 현장의 로봇 도입이 본격 확산되는 시점이라고 평가했다.
한국AI·로봇산업협회에 따르면 전시 기간 중 해외 바이어와 국내 기업 간 대면으로 진행한 해외 수출상담회를 통해 총 460건의 상담을 진행해 상담액 1억8천8백만 달러(한화 약 2636억 원), 계약 추진액 3834만 불의 성과를 올렸다.
국내 기업을 대상으로 진행한 구매 상담회에는 현대자동차, 현대위아, 스맥, 엠퍼시, 영지에스지, 클레빌, AJ네트웍스, 컴파스시스템 등 총 8개 수요 기업이 참여해 29개 공급기업과 구매 상담회를 통해 총상담액 234억9천만 원이라는 성과를 거뒀다.
한국AI·로봇산업협회에서 초청한 해외 바이어들은 부스를 방문해 다양한 분야의 제품 및 솔루션을 관람했으며 이벤트 무대에서는 자동차모빌리티협회, AIBotics 등 한국로봇산업협회와 국내외 유관 기업 간 업무협약(MOU)도 잇따랐다.
이와 함께 글로벌 시장 진출 전략 세미나, 로보월드 20주년 기념 만찬, 로보월드 어워드 시상, 스타트업 IR 이노베이션 데이, 온라인 라이브커머스 등 다양한 부대 행사가 진행됐다.
한국AI·로봇산업협회는 2026 로보월드 준비에 본격 돌입하며 “2026년을 K-로보틱스 글로벌 도약의 전환점으로 삼아 국내 기업의 수출 확대와 성공 사례 창출을 견인하겠다”고 밝혔다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0