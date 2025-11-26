은행권 내년 가계대출 총량 증가율 낮출 듯… “내년에도 대출 절벽”

금감원, 내달부터 ‘경영계획’ 취합
“올해보다 목표치 느슨하진 않을 것”
은행들, 자발적으로 목표 낮춰 제출
“당국의 페널티 받지 않도록 노력중”
내년 은행권의 가계대출 공급 증가액이 올해보다 줄어 연말에 이어 내년에도 대출 한파가 이어질 것이라는 전망이 나온다. 내년에 가계대출 총량이 늘긴 하지만 경제 규모가 더 성장할 것을 감안하면 대출 수요자들은 대출받기가 힘들어졌다고 체감할 수 있다. 이재명 정부가 가계대출 중심의 영업 대신 ‘생산적 금융’을 강조하고 있어 내년 가계대출 규모를 올해만큼 늘리기 부담스럽다는 분위기가 은행권에 팽배하다.
25일 금융감독원에 따르면 금감원은 은행들로부터 내년도 연간 가계대출 경영계획을 내달부터 제출받아 취합할 예정이다. 금감원 관계자는 “은행들이 내년도 경영사업계획을 12월 초에 확정하고 한국은행이 내년 국내총생산(GDP) 경상성장률을 내놓는 등 거시지표가 확정되면 그 수치를 토대로 내년 가계대출 총량 목표치를 설정할 계획”이라고 설명했다. 각 은행은 내년에 가계대출을 얼마나 늘릴지 자체적으로 목표를 수립해 최고경영자(CEO) 확인을 받아 금감원에 제출해야 한다.
금융당국은 정부의 가계부채 관리 원칙에 따라 올해와 마찬가지로 은행권에 ‘GDP 경상성장률 이내 수준에서 가계대출 증가 목표를 잡으라’고 주문할 예정이다. 올해 금융당국은 금융권 가계대출 증가율을 예상 경상성장률(3.8%) 이내로 관리하고 은행권 가계부채 증가율을 1∼2% 수준으로 설정한 바 있다. 하지만 금융당국이 6·27 부동산 대책을 발표하며 하반기(7∼12월) 가계대출 총량 목표치를 기존 대비 절반으로 감축하라고 주문했다. 금융당국 고위 관계자는 “내년 가계대출 총량 목표치는 올해보다 느슨하진 않을 것”이라고 밝혔다.
상황이 이렇다 보니 일부 은행들은 내년 계획안에 가계대출 목표를 자발적으로 낮춰 제출할 계획인 것으로 알려졌다. 총량 목표를 늘리면 금융당국의 검사를 받을 위험도 있어 증가율 자체를 보수적으로 잡아야 안전하다는 얘기다.
이미 4대 시중은행(KB국민, 신한, 하나, 우리은행)의 가계대출 증가액은 이달 20일 기준 7조8953억 원이다. 금융당국이 설정한 올해 증가 한도 5조9493억 원을 32.7% 초과했다.
시중은행 관계자는 “지금 목표치가 초과됐지만 12월이 되면 월 상환액이 들어와 자연적으로 목표치에 수렴할 것 같다”며 “목표치 초과로 인한 금융당국의 페널티는 받지 않도록 노력 중”이라고 말했다.
은행권에서 내년 가계대출 목표치 총량을 보수적으로 잡으면 내년에도 수요자들은 가계대출 절벽을 느끼게 될 것으로 보인다. 은행권 관계자는 “정부가 가계대출을 강력하게 규제하다 보니 내년 가계대출 절벽은 올해보다 훨씬 더 가팔라질 수 있다”고 내다봤다.
