‘레삐 페스타’ 마지막 챕터 오픈.. 블랙프라이데이 ‘세일 페스타’ 3일간 진행

헤어 뷰티 프로페셔널 브랜드 레삐(REPIT)가 오늘(24일)부터 오는 26일까지 3일간 공식몰과 네이버 브랜드스토어에서 ‘레삐 페스타’의 마지막 챕터인 ‘세일페스타’를 진행한다.
이번 세일페스타는 레삐의 고객 경험 중심 전략을 반영한 프로모션으로, 3일간 레삐 공식몰과 네이버 스토어에서 다양한 혜택을 제공할 예정이다.
앞서 진행된 CH 1. 나눔페스타와 CH 2. 퀴즈페스타는 소비자 참여형 캠페인으로 화제를 모았다. 특히 고객이 직접 참여해 기부 그래프를 채우는 ‘R 챌린지’, 브랜드 메시지를 경험하는 퀴즈 콘텐츠가 호응을 얻으며 성황리에 마무리 됐다.
이번 세일페스타 기간 동안 레삐 공식몰 ‘레삐샵’에서는 샴푸 체험키트를 한정수량으로 큰 폭의 할인혜택을 적용해 판매한다. 또 신규 회원 가입 고객에게는 적립금 2,000P를 제공하며, 전 고객을 대상으로 전제품 무료배송 쿠폰도 지급된다.
이와 함께 소비자 참여 유도 프로그램도 마련됐다. 포토 리뷰 작성 시 자동으로 1,000P가 적립되며, 우수 리뷰 3명을 선정해 핑크에디션 컬러 케어 드라이기를 증정한다.
네이버 공식 브랜드스토어에서는 럭키박스 3종이 각 50개 한정으로 총 150개가 준비되어 공개된다. 럭키박스는 △손상모 케어용 Recovery Box △볼륨 케어용 Rise Box △탈모 케어용 Balance Box로 구성되는데, 어떤 럭키박스를 구매하더라도 무조건 가격적인 혜택을 보게 된다. 이 외에도 레삐 베스트 제품 20종을 최대 30%까지 할인하고, 전제품에 대한 무료배송 혜택도 적용된다.
이번 프로모션은 레삐 브랜드 창립 25주년과 블랙프라이데이 기간에 맞춰 기획됐는데, 레삐는 대규모 할인 행사를 자주 진행하지 않는 브랜드인 만큼 더 의미 있는 프로모션이라는 평이다.
레삐 관계자는 “레삐는 단순한 할인 행사가 아닌, 고객과 더 가까워지는 계기를 만들고 싶었다. 이번 프로모션이 고객들과 브랜드가 함께 이야기를 만들어 나가는 출발점이 되길 바란다”며 “앞으로도 소비자와 소통하며 신뢰를 기반으로 성장하는 브랜드로 자리매김하겠다”고 전했다.
댓글 0