서울 30대 가구 74%가 ‘무주택’…“내집 마련 40대로 넘어가”

지난해 서울에 사는 30대 무주택 가구가 약 53만 가구로 통계 작성 이후 가장 많은 수준까지 치솟았다. 서울 거주 30대 집주인은 약 18만 가구로 3년째 감소하고 있다. 취업과 혼인이 갈수록 늦어지는 상황에서 서울 집값 급등, 정부의 대출 규제 강화 등이 겹치면서 30대의 서울 집 마련이 갈수록 어려워진 결과로 풀이된다.
24일 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 서울에 거주하는 30대(가구주 기준) 무주택 가구는 52만7729가구로 집계됐다. 전년(51만514가구) 대비 1만7215가구 증가한 수치로 관련 통계 작성이 시작된 2015년 이후 최대다. 서울 거주 30대 무주택 가구는 2015년 47만5606가구에서 2018년 45만6461가구까지 줄었다가 이듬해부터 6년 연속 증가세를 이어가고 있다. 증가 폭 또한 2021년 3135가구였던 것이 2022년 1만5194가구, 2023년 1만7017가구 등으로 매년 커지는 모습이다.
반대로 서울에 살고 있는 30대 집주인은 3년째 줄고 있다. 지난해 서울 30대 주택 소유가구는 18만3456가구로 전년(19만1349가구)보다 7893가구 감소했다. 2015년 관련 통계 작성을 시작했을 때만 해도 23만7052가구였던 수치는 2020년 21만2279가구까지 꾸준히 줄다가 2021년(21만6481가구) 소폭 증가했다. 이후 다시 감소세가 시작되면서 2023년(19만1349가구)에는 ‘20만 가구’ 선까지 무너졌다.
이처럼 30대 무주택 가구는 늘고, 유주택 가구는 줄면서 주택 소유율은 내리막길이다. 지난해 서울의 30대 가구 중 주택 소유 가구의 비중을 뜻하는 주택 소유율은 25.8%로 조사됐다. 2015년 33.3%였던 수치가 급락한 것이다.
30대 주택 소유율이 낮아지는 것은 취업과 결혼 시기가 늦어지고 있는데다 서울 집값이 급등한 결과로 보인다. 정부가 올해 내놓은 대출 규제 정책 역시 현금 보유량이 많지 않은 30대의 주택시장 진입장벽을 더 높였다.
안성용 NH농협은행 WM사업부 부동산전문위원은 “현 상황에서 부모의 지원 없이 30대가 부동산 자산을 취득하는 것은 쉽지 않다고 봐야 한다”며 “2020~2021년에만 해도 30대가 서울 부동산 주 구매층으로 떠올랐는데 앞으로는 이 연령대가 다시 올라가면서 40, 50대로 넘어갈 수밖에 없을 것”이라고 말했다.
