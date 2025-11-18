금융위 “빚투, 엄격한 리스크 관리 필요… 신용거래 매일 점검”

‘빚투 조장’ 발언 논란에 진화 나서
금융 당국이 코스피 상승에 편승한 ‘빚투’(빚내서 투자) 열풍에 대해 안일한 인식을 드러냈다는 지적과 관련해 “엄격한 리스크 관리가 수반돼야 한다”고 해명했다. 대표적인 빚투 지표인 신용거래융자 잔액을 일일 점검하기로 했다.
“신용대출 리스크 관리 강화할 것”
금융위원회는 17일 보도 참고 자료를 통해 전 금융권 신용대출이 올해 1∼10월 2조 원 순감하는 등 과거 평균(2015∼2024년 1∼10월 평균)인 9조1000억 원 순증 대비 안정적으로 관리되고 있다면서 이같이 밝혔다.
앞서 권대영 부위원장의 “빚투도 레버리지의 일종”이라는 발언과, 이억원 위원장의 “신용대출이 전체적인 가계부채 건전성에 위협을 주는 정도는 아니다”라는 발언이 잇따라 논란이 되자 진화에 나선 것이다.
금융위는 “빚투의 경우 투자자 본인이 감내할 수 있는 범위에서 엄격한 리스크 관리가 수반돼야 한다는 것은 금융위의 일관된 입장”이라고 설명했다.
그러면서 매수 증권을 담보로 융자하는 ‘신용거래융자’ 잔액이 급증한 것과 관련해 “증권사별 총량 제한, 보증금률·담보비율 제한, 고객·종목별 한도 차등 등을 통해 리스크를 자세히 관리 중”이라고 밝혔다.
신용거래융자 잔액은 10월 4주 24조3000억 원에서 10월 5주 25조1000억 원, 11월 1주 25조8000억 원, 11월 2주에는 26조 원으로 빠르게 증가했다. 이달 7일에는 26조2000억 원으로 사상 최고치를 기록했다.
금융위 관계자는 “증권사별 신용거래 융자에 대한 모니터링 체계를 일별로 전환해 일일 동향을 집중적으로 점검하고 있다”면서 “향후 변동성 확대 가능성에 대비해 신용대출 리스크 관리를 강화하겠다”고 말했다.
신무경 기자 yes@donga.com
