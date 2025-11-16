현대차그룹, 5년간 국내에 125조 투자…“역대 최대 규모”

현대차그룹이 내년부터 2030년까지 5년간 국내에 125조2000억 원을 투자할 계획이라고 밝혔다.
현대차그룹은 16일 오후 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령과 기업인들의 ‘한미 관세협상 후속 민관 합동회의’ 직후 보도자료를 내고 이렇게 밝혔다.
현대차그룹이 5년간 국내에 투자하겠다고 밝힌 125조2000억 원은 직전 5년인 2021~2025년 현대차그룹의 국내 투자액 89조1000억 원보다 36조1000억 원 많은 액수다.
현대차그룹이 투자하는 125조2000억 원을 연 평균 투자 금액으로 계산하면 매년 25조 원 이상을 투자하는 셈이다. 이는 역대 최대 규모라고 현대차그룹은 설명했다.
현대차그룹은 인공지능(AI), 로봇 및 수소 산업 육성 등에 맞춰 투자 계획을 설계했다. 이를 통해 지역 발전과 국가 경제의 활력을 더할 것으로 기대하고 있다.
부문별로 보면 현대차그룹은 AI, 자율주행, 소프트웨어(SDV), 로보틱스, 전기차 생산능력 확충 등 신사업에 50조5000억 원을 투입할 계획이다.
또한 모빌리티 산업의 경쟁력을 지속적으로 강화하기 위한 신제품 및 핵심 기술 개발에 38조5000억 원을 투입할 예정이다.
미래 제조 환경의 변화를 대비하기 위한 생산 거점 효율화 및 GBC 건설 등 경상 투자 액수는 36조2000억 원이다.
현대차그룹 관계자는 “글로벌 수출 환경에 대응하기 위해 협력사와의 상생도 강화한다”며 “1차 협력사 관세 전액 지원 및 동반 성장 프로그램을 확대할 것”이라고 했다.
그러면서 “2차, 3차 중소 협력사까지 포괄하는 상생협력 프로그램 확대로 자동차 산업의 생태계를 강화할 것”이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
