동아일보

자산 2조 넘는 상장사, 내년부터 영문 공시 의무화

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

금융위, 임원 보수 공시도 강화

내년 5월부터 의무적으로 영문 공시를 해야 하는 상장사의 범위가 늘어난다. 내년 3월 이후 열리는 주주총회는 의안별 찬성·반대·기권 비율이 공개되고, 이르면 내년 상반기(1∼6월)부터 임원 연봉 세부 내역도 의무적으로 발표돼 ‘깜깜이 지급’이 줄 것으로 기대된다.

금융위원회는 이 같은 방안을 담은 기업공시 개선 방안을 마련해 내년부터 단계적으로 시행한다고 16일 밝혔다. 먼저 내년 5월부터 영문 공시 의무 대상이 기존 ‘자산 10조 원 이상’에서 ‘자산 2조 원 이상’ 상장사(코스피)로 확대된다. 자산 10조 원 이상 기업은 국문 공시를 낸 당일 영문 공시를 함께 제출해야 한다. 자산 2조 원 이상 기업도 3영업일 내 제출해야 한다.

내년 3월 이후 열리는 주총부터는 의안별로 찬성·반대·기권 비율을 주총 당일 의무 공시하도록 했다. 현재는 안건 가결 여부만 공개돼 투자자가 정확한 흐름을 알 수 없다는 지적이 많았다.

임원 보수 공시도 강화된다. 앞으로 기업들은 최근 3년 총주주수익률(TSR)과 영업이익 등 성과지표를 임원 전체 보수총액 공시 항목 옆에 적어 성과와 보수 간 관계를 명확히 보여줘야 한다.

#상장사#영문 공시#주주총회#임원 연봉#금융위원회
주현우 기자 woojoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스