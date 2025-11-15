배경훈 “글로벌 톱 수준 AI모델 만들 것”

‘동아폴리시랩’ 기조강연서 강조
배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 세계에서 가장 높은 수준의 독자 인공지능(AI) 파운데이션(국가대표 AI) 모델을 만들겠다고 밝혔다.
“과학기술-AI 접목땐 韓도 노벨상”
배 부총리는 14일 서울 중구 롯데호텔에서 ‘AI 3대 강국을 향한 국가전략과 산업의 미래’를 주제로 열린 ‘동아폴리시랩’ 기조강연에서 “글로벌 최고 수준의 경쟁력 있는 독자 AI 파운데이션 모델을 만들어내는 것이 목표”라며 “톱10 정도가 아닌 전 세계 톱 모델을 만들 것”이라고 했다.
배 부총리는 “오픈AI, 엔비디아, 아마존웹서비스(AWS) 등이 한국을 주목하고 있다”며 “독자적 AI 풀스택(반도체-클라우드 모델-서비스) 생태계를 통해 아시아 태평양의 AI 수도로 도약하겠다”는 ‘청사진’도 전했다. 그는 “과학기술 연구에 AI를 잘 접목하면 한국도 이제 노벨상을 받을 수 있다”고도 했다.
배 부총리는 “국민들이 소외되지 않게 누구나 AI를 잘 활용할 수 있게 하는 환경을 구축할 것”이라며 ‘AI 기본 사회’ 구현 역시 강조했다.
장은지 기자 jej@donga.com
최지원 기자 jwchoi@donga.com
