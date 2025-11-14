유사나헬스사이언스 ‘마그네칼 D’, 미국 소비자연구기관 ‘컨슈머랩’ 승인 획득

유사나헬스사이언스(이하 유사나)는 자사 대표 제품인 ‘마그네칼D’가 미국 소비자 연구기관인 ‘컨슈머랩(ConsumerLab.com)’ 승인을 획득했다고 밝혔다.
유사나 측은 “이번 인증은 지난 10월 ‘비타민 D’ 제품 승인에 이은 연이은 성과로, 유사나가 세계적인 품질 기준을 지속적으로 충족하며 과학 기반 뉴트리션 제품 분야에서 우수성을 다시 한번 입증한 것”이라고 설명했다.
컨슈머랩의 품질 인증은 건강기능식품을 대상으로 제품의 함량 · 순도 · 라벨 내 표기 정확성 및 생체 이용률 등을 종합적으로 검증하는 것으로 알려져 있다.
유사나측에 따르면 ‘마그네칼 D’는 마그네슘, 칼슘, 비타민 D 등 주요 성분의 함량을 100% 충족했으며, 불순물 검증, 용해도 및 흡수율 테스트를 포함한 까다로운 품질 평가 전 과정을 통과해 제품의 우수한 품질을 인정받았다.
이번에 인증 받은 유사나의 ‘마그네칼 D’는 칼슘, 마그네슘, 비타민D를 이상적인 비율로 배합해 뼈와 근육 건강에 동시에 지원하도록 설계된 프리미엄 제품으로, 세 영양소가 상호 보완적으로 작용해 체내 흡수율을 극대화한 것이 특징이라고 업체측은 설명했다.
유사나헬스사이언스의 최고 커머셜 책임자(Chief Commercial Officer) 브렌트 네이딕(Brent Neidig)은 “이번 성과는 단순한 품질 평가의 통과를 넘어, 유사나가 추구하는 핵심 가치인 정직, 혁신, 타협 없는 품질을 상징한다“며 ”앞으로도 유사나는 과학에 기반한 영양 혁신을 통해 전 세계 소비자들의 신뢰에 부응하며, 업계 최고 수준의 제품 품질을 제공하기 위해 노력하겠다”고 전했다.
