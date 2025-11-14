원바이오젠, 올해 3분기 경영실적 대폭 개선

원바이오젠의 2025넌도 3분기 실적이 대폭 개선된 것으로 나타났다.
지난 13일 원바이오젠이 공시한 분기보고서에 따르면 별도 기준 누적 매출액은 전년 대비 19.82% 증가한 227억 5600만 원, 영업이익은 24.77% 증가한 61억 5200만 원, 순이익은 25.59% 증가한 51억 6200 만원을 기록했다.
3분기 실적의 경우 매출액은 전년 대비 34.36% 증가한 80억 2000만 원, 영업이익은 34.80% 증가한 24억 1400 만 원, 순이익은 49.30% 증가한 21억 6900만 원이다.
연결 기준 누적 실적도 개선됐다. 매출액은 전년 대비 17.97% 증가한 258억 7100만 원, 영업이익은 18.61% 증가한 58억 2300만 원, 순이익은 22.97% 증가한 49억 1500만 원을 기록했다.
또 연결 기준 3분기 실적의 경우 매출액은 전년 대비 34.33% 증가한 92억 1900만 원, 영업이익은 42.67% 증가한 24억 원, 순이익은 64.36% 증가한 22억 1400만 원이다.
원바이오젠 관계자는 “이번 실적은 전년 대비 화장품 관련 매출 성장에 힘입었다. 특히 스포츠 마케팅 효과가 주효했다”면서 “회사의 근간이 되는 별도 기준 실적과 연결 기준 실적이 동반 성장함으로써, 재무 건전성을 확보함과 동시에 미래 성장 기반을 탄탄히 다졌다”고 말했다.
이어 “앞으로도 핵심 사업 분야의 시장 지배력을 더욱 강화하고 신제품 출시 및 연구개발 투자를 확대하여 장기적인 관점에서 기업 가치를 지속적으로 높여갈 것”이라며, “2026년 3월 27억 원 규모 생산설비 증축이 완료되면 화장품 제품군의 생산량과 매출이 늘어나고, 수익성도 한층 높아질 전망”이라고 덧붙였다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0