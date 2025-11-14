비규제지역… 역세권-숲세권-학세권 ‘프리미엄 3관왕’

안양자이 헤리티온
지하 5층∼지상 29층 총 1716가구… 전용 49∼101㎡ 639가구 일반분양
비규제 혜택 ‘브랜드-대단지’ 주목… 백화점-쇼핑 등 생활인프라 풍부
GS건설이 경기도 안양시 만안구 안양동에서 ‘안양자이 헤리티온’을 이달 분양할 예정이다. 이 아파트는 안양시 중심에 브(브랜드), 역(역세권), 대(대단지), 신(신축), 숲(숲세권) 등 주거 만족도가 높은 요소들을 두루 갖췄다. 게다가 안양시 만안구는 비규제지역으로 분류돼 대출이나 청약, 세금 등이 수도권의 규제지역보다 비교적 자유롭다.
안양시 만안구 안양동 일대 상록지구 주택재개발정비사업을 통해 들어서는 안양자이 헤리티온은 지하 5층∼지상 최고 29층, 17개 동, 총 1716가구 규모의 대단지다. 이 가운데 조합원 및 임대 물량 등을 제외한 전용면적 49∼101㎡, 639가구가 일반분양 물량이다.
일반분양 전용면적별로는 △49㎡ 164가구 △59㎡ 404가구 △76㎡ 39가구 △84㎡ 25가구 △101㎡ 7가구 등 중소형 중심으로 공급될 예정이다.
정부는 지난 10·15 부동산 대책을 통해 서울 전역을 포함해 과천·분당·광명 등 수도권 핵심 지역을 규제지역 및 토지거래허가구역으로 지정했다. 이들 지역에서는 주택 구매 시 대출 한도가 축소되고 세금 부담이 가중되며 청약 조건까지 한층 까다로워진다. 사실상 투자는 물론 실수요자의 진입장벽까지 높아진 셈이다.
반면 안양자이 헤리티온이 들어서는 안양시 만안구는 청약 요건이나 대출 등에 10·15 부동산 대책의 규제를 적용받지 않는다. 따라서 청약통장 가입 기간 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상의 수도권(서울·경기·인천) 거주자라면 세대주나 주택 소유 여부와 관계없이 1순위 청약이 가능하다. 세대 구성원 중복 청약이 가능하며 재당첨 제한도 없다. 대출 등도 수도권 타 규제지역보다 유리하다.
안양자이 헤리티온은 우수한 입지 환경이 강점으로 꼽힌다. 걸어서 5분 안팎의 거리에 수도권전철 1호선 명학역이 위치한 역세권 입지로 가산디지털단지역을 비롯해 용산역, 서울역, 시청역 등의 주요 업무지역으로 환승 없이 한 번에 도달 가능하다. 특히 명학역에서 서울 방향으로 한 정거장인 안양역(1호선)은 시흥 월곶에서 성남 판교를 연결하는 월곶판교선(월판선)이 개통 예정으로 교통 여건은 더욱 향상될 것으로 예상된다. 또한 명학역에서 수원 방향으로 한 정거장 거리인 금정역(1, 4호선)에는 경기도 양주∼삼성∼수원을 잇는 GTX-C 노선이 계획돼 있다. 이 노선이 개통되면 서울 삼성역까지 20분 정도면 도달할 수 있다.
여기에 단지 앞으로 안양로, 시민대로가 있으며 수도권제1순환고속도로 산본 나들목도 가까워 차량을 통한 타 지역 이동이 수월하다.
주거 쾌적성도 돋보인다. 단지 남쪽에 수리산이 접해 있어 쾌적한 주거 환경은 물론 수리산 조망(일부 가구)이 가능하며 안양천 수변 산책로, 명학공원도 도보권에 있어 여유로운 여가 생활이 가능하다.
우수한 교육 및 생활 인프라도 가치를 더한다. 단지 남측으로 명학초가 있는 것을 비롯해 성문중, 성문고 등을 걸어서 통학할 수 있다. 선호도가 높은 신성중·고교도 같은 만안 학군에 위치해 있다. 여기에 평촌 학원가도 차량으로 쉽게 이동할 수 있어 우수한 교육 환경을 자랑한다.
이 밖에도 롯데백화점(평촌점), 이마트(안양점), 홈플러스(평촌점), 뉴코아아울렛(평촌점) 등 대형 유통시설을 비롯해 안양1번가, 만안구청, 보건소, 메트로병원, 안양아트센터 등 다양한 편의시설도 차량으로 편리하게 이용 가능하다. 게다가 명학역 인근 안양8동행정복지센터·성결대학교·만안도서관 주변 3개 구역이 재개발 정비예정구역으로 지정된 가운데 안양자이 헤리티온은 명학역 일대 재개발 정비사업의 첫 분양 타자로 나서 수요자들의 기대감이 높은 상황이다.
GS건설은 안양자이 헤리티온을 남향 중심으로 배치하고 지상에 엘리시안가든, 힐링가든, 웰컴가든 등을 조성해 쾌적한 공원형 아파트를 구현할 예정이다.
단지 22층에 마련되는 클럽클라우드에는 스카이라운지를 비롯해 힐링라운지, 프라이빗다이닝룸, 스카이홀 등이 들어서 수리산의 탁 트인 경관을 바라보며 여유로움을 즐길 수 있다. 커뮤니티센터 클럽 자이안에는 골프연습장, 스크린골프, 피트니스클럽, GX룸, 탁구장, 카페라운지·북카페, 필라테스, 사우나, 독서실, 오픈스터디, 키즈카페, 다목적실 등 다채로운 시설들로 채워진다. 게스트하우스도 조성돼 손님을 위한 숙소나 파티 장소 등으로 활용 가능하다.
GS건설 분양 관계자는 “안양자이 헤리티온은 서울과 가까운 안양에서 희소성 높은 역세권과 숲세권을 동시에 누릴 수 있는 우수한 입지로 수요자들의 관심이 높은 상황이다”며 “여기에 스카이라운지, 게스트하우스 등 우수한 상품성과 함께 신축 대단지 프리미엄까지 기대할 수 있어 향후 이 일대를 대표하는 단지가 될 것으로 기대된다”고 말했다.
안양자이 헤리티온 본보기집은 현장 주변인 안양시 만안구 안양동 일원에 마련된다. 입주 예정 시기는 2029년 하반기다.
