편의성-여유로움 모두 갖춘 양주 타운하우스

내 집 마련의 꿈이 점점 멀어지고 있다는 요즘, 전세금 수준의 부담으로 프리미엄 타운하우스를 소유할 수 있는 기회가 나타나 실수요자들의 이목을 끌고 있다.
화제의 주인공은 경기도 양주시 장흥면 일영리에 위치한 ‘호림 리슈리안 빌리지’다. 이 단지는 64가구로 구성된 프리미엄 타운하우스로 집을 잘 짓기로 유명한 호림씨앤씨가 시공을 맡아 완공까지 마친 상태다. 주택형은 68㎡, 74㎡, 84㎡로 다양하며 분양가는 3억 원대다. 특히 대출을 활용하면 전세금 수준인 1억 원대의 실입주금으로 내 집 마련이 가능해 실거주 수요자들의 높은 관심을 받고 있다. 인건비, 토지비, 자재비 등 치솟는 물가에도 호림 빌리지 장흥은 향후 타운하우스로는 절대 만날 수 없는 가격인 3억 원 초반대의 특별 할인 분양가로 만날 수 있다. 부동산 재테크로도 훌륭하다는 게 업체의 설명이다.
호림 리슈리안 빌리지는 아파트의 편리함과 전원주택의 여유로움을 모두 갖춘 새로운 주거 형태다.
단지 내 지하 광폭 주차장은 엘리베이터와 직결돼 있어 주차 편의성이 뛰어나고 입주민 전용 텃밭이 마련돼 있어 자연을 가까이하며 여유 있는 생활이 가능하다.
보안 시스템 또한 철저하게 구축돼 있다. 외부인의 출입을 통제하는 차단 시스템과 CCTV 40대가 설치돼 있고 상주 경비가 배치돼 사생활 보호와 안전한 주거 환경을 제공한다.
또한 입주민 편의를 위한 다양한 프리미엄 빌트인 가전(에어컨 3대, 광파오븐, 식기세척기, 공기청정기 등)이 풀옵션으로 기본 제공돼 입주 후 별도 부담 없이 즉시 생활할 수 있다.
입지도 강점이다. GTX-F 예정 노선 및 교외선 장흥역이 도보권에 있다. 또 수도권제1순환고속도로 송추 나들목이 인접해 서울 접근성이 뛰어나며 스타필드 고양, 롯데몰 은평점, 이케아 고양점, 은평성모병원, 의정부을지병원 등도 가까워 풍부한 생활 인프라를 갖추고 있다.
반경 1㎞ 이내에 대형 마트와 관공서, 파출소, 두리랜드, 아트센터, 유원지 등 다양한 문화 및 여가시설이 위치해 있어 생활 편의성과 레저 인프라를 모두 갖춘 환경이다.
현재 계약 즉시 입주 가능하며 일부 가구는 복층과 테라스를 제공해 주거 만족도를 높였다.
전세 시장의 불안과 내 집 마련의 기로에 선 수요자들에게 호림 리슈리안 빌리지는 합리적인 자금으로 안정적인 주거를 실현할 수 있는 실질적 대안이 될 것으로 기대된다.
