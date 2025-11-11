홍콩-동남아-UAE까지… 한우, 세계로 달린다

K-콘텐츠 열풍을 타고 K-푸드가 전 세계의 입맛을 사로잡는 가운데 대한민국 고유 품종인 ‘한우’가 프리미엄 식품 국가대표로서 글로벌 영토를 빠르게 넓혀가고 있다. 2015년 12월 홍콩 첫 수출 이후 10년 만에 한우가 세계인의 식탁을 향한 본격적인 항해에 나선 것이다.
한우 수출의 출발점은 홍콩이다. 2015년 12월 첫 수출 이후 10년 동안 전국한우협회는 홍콩을 ‘전략 요충지’로 삼아 프리미엄 브랜딩을 공고히 했다. K-컬처와 연계한 브랜드 고도화를 위해 장기 브랜딩을 지속한 것이 글로벌 진출의 기초 체력이 됐다. 한우협회는 홍콩을 거점 삼아 K-푸드 미식 경험·관광·콘텐츠 산업과의 연계를 강화하는 전략을 추진하고 있다.
홍콩에서 축적된 자산은 동남아, 중동 등 신흥 시장 개척의 발판이 됐다. 올해 7월 성사된 라오스 첫 수출은 민간 주도 시장 개척의 모범 사례로 꼽힌다. 정부 간 협상만으로는 더딜 수 있는 부분을 민간의 기민함으로 보완한 것이다.
한우협회는 현지에서 사양 관리 기술 전파, 컨설팅, 프리론칭 행사 등을 진행하고 라오스 농업비즈니스협회(LABA)와 양해각서(MOU)를 체결해 축산 기술 교류 기반까지 마련했다. 수출국 확대를 넘어 지속가능한 고품질 축산 기반을 함께 만드는 상생형 수출 확장 모델을 구현한 것이다.
싱가포르·아랍에미리트(UAE) 시장 확대도 중요한 계기로 보고 있다. 아시아 프리미엄 외식 시장의 핵심 거점인 싱가포르와 19억 할랄 시장의 관문이자 고소득 국가인 UAE는 일본 와규 등 세계 최상급 육류가 경쟁하는 격전지다. 한우협회 관계자는 “성장 속도가 빠른 사우디, 두바이 등 중동 지역은 K-콘텐츠 확산으로 한국 문화 친밀도가 높아 성장 잠재력이 큰 시장”이라며 “프리미엄 레스토랑을 중심으로 한우의 브랜드 경쟁력이 통할 가능성이 높다”고 설명했다.
전국한우협회는 지난해부터 한우를 K-컬처와 결합하는 고도화된 마케팅을 전개해왔다. 한우를 중심으로 한 K-푸드 미식 경험이 관광, 콘텐츠 산업과 연동될 때 수출의 지속성을 담보할 수 있다고 판단했기 때문이다. 이에 따라 한우 농가의 거출금인 한우자조금의 든든한 지원으로 한우를 한국의 문화로 확장시켜 세계시장의 가치사슬을 재설계하려는 장기 전략이 실행되고 있다.
특히 전국한우협회는 올해 한국농수산식품유통공사(aT)의 ‘신선농산물 통합조직’으로 선정됐다. 생산자부터 수출업체, 해외 현지 마케팅까지 일괄 관리하는 수출 전문 통합 마케팅 조직의 출범을 의미한다. 전국한우협회는 aT의 수출 지원 사업과 한우자조금의 재원을 바탕으로 한우 고유의 유전자원, 윤리적 생산, 투명한 이력관리 시스템을 강점으로 내세워 향후 유럽 시장까지 진출을 도모한다는 계획이다.
민경천 전국한우협회장(한우자조금관리위원장)은 “국내 수출사들이 더 많은 해외 판로를 개척할 수 있도록 실질적인 지원을 확대하고 수출 통합 컨트롤타워 역할을 강화해 현장 혼선을 줄일 것”이라고 밝혔다. 또한 “한우가 대한민국 고유의 문화유산을 세계에 알리는 K-푸드의 첨병이자 대표 브랜드로 자리매김하도록 총력을 다하겠다”고 강조했다.
