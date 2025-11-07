삼성전자, AI 탑재 실속형 스마트폰 ‘갤럭시 A17 LTE’ 출시

삼성전자가 실속형 인공지능(AI) 스마트폰인 ‘갤럭시 A17 LTE’를 국내 출시했다고 7일 밝혔다.
갤럭시 A17 LTE는 필수 성능을 강화한 데다 AI 등 핵심적인 기능도 갖췄다. 169.1밀리미터(mm·6.7형) 대화면 슈퍼 아몰레드 디스플레이를 탑재한 갤럭시 A17 LTE는 최대 90헤르츠(Hz) 화면 주사율을 지원하면서 사용자에게 생생하고 몰입감 있는 콘텐츠 시청 경험을 제공한다.
후면에는 5000만 화소 광각 카메라와 초광각, 접사 등 트리플 카메라가 적용됐다. 풍경, 인물과 같은 다양한 장면을 선명하게 담을 수 있다고 회사 측은 설명했다. 후면 카메라에 적용된 ‘광학식 손 떨림 보정(OIS)’ 기능은 어두운 환경에서 사진 촬영 시 흔들림과 빛 번짐을 최소화해 준다.
갤럭시 A17 LTE는 7.5mm의 두께와 190그램(g)의 무게로 그립감과 휴대성 모두 향상됐다. 5000밀리암페아시(mAh)의 대용량 배터리를 탑재해 사용자가 장시간 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다.
서클 투 서치나 제미나이 라이브 등 AI 기능이 지원된다. 사용자는 화면 속 궁금한 대상을 서클 투 서치로 간편하게 검색할 수 있고, 제미나이 라이브를 활용해 실시간으로 화면이나 카메라 공유 기능을 사용해 현재 상황에 최적화된 도움을 받을 수 있다. 삼성월렛도 지원한다.
정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 “갤럭시 A17 LTE는 합리적인 가격에 대화면부터 디자인, 카메라, AI 기능 등 스마트폰에 필요한 기능을 모두 갖춘 제품”이라며 “삼성전자는 앞으로도 소비자의 다양한 취향 등을 고려한 제품을 선보일 수 있도록 고객 중심의 혁신을 이어갈 예정”이라고 전했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
