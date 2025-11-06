삼표그룹, 전사 안전점검 회의 개최… “안전 최우선 경영 재확인”

삼표그룹은 6일 광화문 본사 대회의실에서 전 계열사 대표이사와 임원들이 참석한 가운데 안전점검 회의를 개최했다고 밝혔다.
전사 차원의 안전점검 회의로 각 현장의 특성에 맞춘 점검과 사고사례 교육을 통해 실질적인 안전관리 역량을 강화하기 위한 취지다.
이번 회의에서는 각 사업장의 주요 안전활동과 개선 요구사항을 직접 청취하며, 현장 중심의 안전관리 체계를 확립하기 위한 방안이 논의됐다.
삼표그룹은 ‘안전 최우선 경영’ 방침을 재확인하고 전 사업장에서 상시 위험성 평가를 강화하는 한편 임직원 교육을 기반으로 한 체계적인 안전관리 시스템을 구축해 나갈 계획이다.
또 레미콘, 시멘트, 골재, 몰탈, 철도, 환경자원 등 각 사업부문의 안전관찰 활동을 공유하고 개선사항을 발굴하는 등 안전문화 확산을 위한 활동도 지속적으로 추진할 방침이다.
삼표그룹 관계자는 “현장 중심의 안전역량 강화를 통해 잠재 위험요소를 선제적으로 발굴하고 즉각적인 대응체계를 구축하고 있다”며 “전 임직원이 참여하는 안전문화 확산과 정기적인 교육을 통해 안전한 일터를 만들어 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
