배곧지구-반월 산단 등 직주근접 우수

대방산업개발이 시공을 맡은 ‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’가 시흥거모공공주택지구 내 S-2블록, B-2블록 일원에 선보일 예정이다. 시흥거모지구는 1만여 가구의 주거와 상업, 업무지역이 어울린 공공택지 대규모 신도시다. 이곳에 ‘대방 엘리움’ 브랜드로 첫선을 보이는 더 루체는 1, 2단지로 지하 2층∼지상 최고 23층, 총 682가구로 조성된다. 단지는 선호도 높은 전용면적 △84㎡ △122㎡ 중대형 평형에 실속 있는 4베이 평면 위주로 구성돼 거모지구 내에서도 희소성 높은 타입으로 기대를 모으고 있다.
또한 대방 엘리움 더 루체는 대방그룹의 혁신 설계를 적용해 최대 약 5.1m 광폭 거실(84 타입 기준)과 유리 난간을 적용해 탁 트인 실내 개방감을 연출했으며 타사 대비 넓은 서비스 면적을 제공해 주거의 품격 향상에 기여할 예정이다. 또한 각 평면에 따라 현관 수납장 및 복도·주방 팬트리 등 풍부하고 실용적인 수납공간으로 공간 활용도를 극대화한다.
교통 환경도 뛰어나다. 수도권지하철 4호선과 수인분당선을 이용할 수 있는 신길온천역이 단지에 인접해 있다. 이와 함께 내년 12월 개통 예정인 신안산선 시흥시청역과 초지역을 통해 여의도까지 30분대에 도달할 수 있어 서울로의 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다.
또한 서안산 나들목 및 군자 분기점으로의 진출입이 용이하며 영동고속도로, 광명시흥고속도로 등을 이용해 인천, 판교, 수원, 광명 등으로의 접근성도 우수하다.
아울러 시흥거모지구는 배곧지구, 안산사이언스밸리 등 경제자유구역과 시흥스마트허브, 반월·시화국가산업단지 등 국내 주요 산업 거점을 배후에 둔 입지로 직주 근접 여건이 우수하다. 특히 반월·시화산단은 국내 최대 규모의 국가산업단지로 산업체에 종사하는 실수요자들의 주거 수요가 꾸준한 지역이다.
단지 내에는 실내 골프연습장, 피트니스센터, 북카페 등이 적용된 고품격 커뮤니티 시설도 계획돼 있어 입주민의 생활 편의성을 높일 전망이다. 또한 가구당 약 1.85대(1단지 기준)의 넉넉한 주차 공간을 갖춰 늦은 시간 이중 주차 스트레스 없이 주차가 가능하다. 본보기집은 시흥시 장곡동 일대에 마련될 예정이다.
