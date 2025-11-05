1911년 이탈리아 태생 ‘휠라’, 伊 비엘라 브랜드 체험관 운영

스포츠 브랜드 휠라(FILA)는 브랜드 역사적 본거지인 이탈리아 비엘라(Biella)에 ‘휠라 브랜드 체험 센터(FILA Brand Experience Center)’를 공식 개관했다고 5일 밝혔다.
이번 센터는 휠라가 1923년부터 2004년까지 본사로 사용했던 8200㎡ (약 2480평)규모 건물을 리노베이션해 조성했다고 한다. 복합문화공간으로 브랜드 박물관과 아카이브, 전시, 사무 공간 등이 함께 구성됐다. 휠라는 자사의 유산과 혁신, 미래 전략이 한 공간에 집약된 상징적 거점이라고 평가했다.
브랜드 박물관(FILA Museum)… 스포츠와 스타일의 역사 박물관 구역은 1911년 니트웨어 공방으로 시작한 휠라의 기원을 출발점으로 브랜드가 글로벌 스포츠 라이프스타일 브랜드로 성장해온 과정을 시간의 흐름에 따라 전시했다.
1970년대 엔리코 프라체이(Enrico Frachey)가 테니스를 핵심 스포츠로 정하고 브랜드를 ‘액티브웨어’로 확장하던 시기부터 테니스 스타 비에른 보리(Björn Borg)와 함께 세계 무대에 진출한 역사적 순간들이 대표 섹션을 이룬다.
또 1974년 테니스복의 색채 혁신을 이끈 ‘화이트 라인(WHITE LINE)’ 컬렉션, 1978년 라인홀트 메스너(Reinhold Messner)의 무산소 에베레스트 등정, 1990년대 스트리트 문화 속 휠라 스니커즈의 부상 등 브랜드의 정체성을 각인시킨 장면들이 멀티미디어 콘텐츠로 구현되어 있다.
브랜드 아카이브(Archive Space)… 기록을 통해 철학을 잇다아카이브 존은 휠라가 축적해온 디자인 도면, 제품 샘플, 광고 포스터, 협업 자료 등을 보존·전시하는 공간이다.
휠라는 특히 1970~1990년대 전성기 시절의 제품과 스폰서십 기록, 스포츠 스타와의 협업 자료가 전시돼 있는데 이는 브랜드가 세대를 초월해 소비자와 소통해온 방식을 보여준다고 설명했다.
디지털 검색 시스템을 도입해 방문객이 직접 연도별 캠페인 영상을 탐색할 수 있으며 일부 구역은 연구자와 디자이너를 위한 전문 리서치룸(Research Room)으로 운영된다.
체험 및 전시 공간존… ‘과거를 보고 현재를 입다’ 체험존은 브랜드의 헤리티지를 현대적으로 재해석한 몰입형 전시 공간으로 꾸며졌다고 한다.
휠라의 대표 스포츠인 테니스·스키·산악 등반·러닝을 주제로 한 테마존을 마련하고 실제 경기복과 장비, 협업 제품 등을 체험형 전시로 구현했다.
특히 ‘스포츠와 스타일의 교차점’을 콘셉트로 한 디지털 인터랙티브존에서는 방문객이 자신만의 휠라 스타일을 커스터마이징할 수 있고 현대적인 조명과 미디어 아트 연출을 통해 ‘로고의 변천사’와 ‘브랜드 색상 팔레트’의 변화도 시각화했다고 한다.
센터 상층부는 휠라 이탈리아 법인과 디자인·마케팅 부서의 사무 공간으로 활용된다.
또한 방문객과 관계자들이 자유롭게 교류할 수 있는 오픈 라운지와 카페형 휴게 공간을 마련해 브랜드 관계자뿐 아니라 지역 커뮤니티와의 연결도 염두했다고 한다. 휠라는 이곳을 단순한 본사 기능이 아닌 브랜드 문화 허브로 운영한다는 계획이다.
개관식에는 미스토 그룹 경영진, 브랜드 관계자, 인플루언서 등 다양한 업계 인사들이 참석해 휠라의 유산과 글로벌 비전을 공유했다. 휠라는 오는 11월 14일부터 일반 방문객에게 공간을 개방해 브랜드의 역사와 철학을 대중에게 선보일 예정이다.
윤윤수 미스토홀딩스 회장은 “휠라에 대한 애정은 브랜드의 초기 시절부터 이어져왔다”면서 “이번 브랜드 체험 센터는 휠라의 찬란한 과거와 미래를 잇는 중요한 이정표가 될 것”이라고 말했다.
한편 휠라 브랜드를 보유한 미스토홀딩스(Misto Holdings)는 지난 4월 ‘Redefining Boundaries(경계를 재정의하다)’라는 슬로건 아래 사명을 휠라홀딩스에서 변경했다. 그룹은 글로벌 브랜드 포트폴리오 확대와 계열사 간 시너지 강화를 통해 지속적인 성장을 추진한다는 계획이다.
