동아일보

필립모리스, 멀티 카테고리 전략 통했다… 비연소 제품 100개국 판매 돌파

  • 동아경제
코멘트

글자크기 설정

필립모리스인터내셔널(이하 PMI)의 비연소 제품 카테고리의 성장이 가속화되는 모양새다. 이를 통해 ‘담배연기 없는 미래’ 비전 실현도 한걸음 가까워졌다는 평가다.

5일 PMI에 따르면 올해 10월 기준 PMI의 비연소 제품을 판매하는 국가는 전 세계 100개국으로 늘었다. 이중 절반 가까운 시장에선 PMI의 3대 비연소 제품인 궐련형 전자담배 ‘아이코스(IQOS)’, 니코틴 파우치 ‘진(ZYN)’, 액상형 전자담배 ‘비브(VEEV)’ 중 두 제품 이상이 동시 판매되고 있다.

올해 3분기 기준 비연소 카테고리가 전체 순매출에서 차지하는 비중도 41%를 기록했다. 특히 아이코스의 약진이 돋보였다. 아이코스는 판매량 기준 글로벌 시장 점유율 76%에 달하는 등 전 세계 궐련형 전자담배 시장의 성장을 이끌고 있다.

또한 니코틴 파우치 진은 미국에서의 출하량이 전년 대비 37% 증가, 미국 비연소 제품 시장 내 매출 기준 1위를 유지했다. 비브 역시 유럽을 중심으로 액상형 전자담배 부문에서 견조한 성장세를 보이고 있다.

이밖에도 한국이 속한 필립모리스 동아시아, 호주 및 면세 사업부에서는 비연소 제품 출하량이 전년 동기 대비 17.8% 늘어나며 글로벌 성장세를 견인했다. 한국 역시 전년 동기대비 13.9% 증가한 궐련형 전자담배 출하량을 기록했다.

한편 2008년 이후 PMI의 비연소 제품의 과학적 연구·개발 및 기술 혁신, 판매를 위한 누적 투자액은 약 140억 달러(약 20조 원)를 기록 중이다.

윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스