각국 대표 AI모델 성능 비교…LG엑사원, 美-中 이어 3위

MS 보고서에 1위 GPT-5, 2위 딥시크
美-中 기술격차 5.3개월, 美-韓 5.9개월
미중(美中) 중심의 인공지능(AI) 양자 구도에서 한국 대표 주자가 바짝 따라붙으며 세계 3등에 오른 것으로 나타났다. 전 세계 AI 경쟁이 치열해지며 선두(프런티어) 모델간 격차가 갈수록 좁혀지고 있다는 분석도 나왔다. 한국이 목표로 하는 ‘AI 3대 강국’에 대한 기대감이 커지고 있다.
최근 마이크로소프트(MS)가 낸 ‘AI 확산 보고서’에 따르면 각국 대표 AI 모델간 비교에서 LG 엑사원 4.0 모델은 미국 오픈AI의 GPT-5, 중국 딥시크 3.1버전에 이어 3등에 올랐다. GPT-5의 성능을 100이라고 했을 때 딥시크 3.1은 84.1, 엑사원 4.0은 82.4로 나타났다. 대표 모델 간 경쟁에서 한국의 성능이 미국보다 약 18% 떨어지지만 중국과는 어깨를 나란히 하는 수준으로 평가받은 것이다. 그동안 한국과 비슷한 수준으로 평가받던 이스라엘의 경우 7위로 잠바 1.7 모델이 65.1을 받았다.
MS는 AI의 코딩 실력과 문제풀이 능력, 추론, 지시 이행의 정확도, 정보 검색 등 5가지 항목을 기준으로 AI를 평가했다. 엑사원 4.0은 LG가 7월 공개한 국내 최초 하이브리드 AI 모델이다. 기존 자연어 이해에 특화된 대규모 언어 모델(LLM)에 스스로 가설을 세우고 검증하는 추론 모델을 결합한 AI다.
MS는 특히 “프런티어급 AI 모델을 보유한 국가는 7개국에 불과하지만 성능 격차가 줄어들고 있다”고 강조했다. 보고서는 미국을 기준으로 볼 때 중국의 기술 격차는 5.3개월로, 한국은 5.9개월로 집계됐다. 이어 프랑스(7개월), 영국(7.7개월), 캐나다(7.8개월), 이스라엘(11.6개월) 순이었다. 기술 격차는 GPT 과거 모델들의 출시 시점을 기준으로 각 모델들이 언제적 GPT의 성능을 구현했는지에 따라 산출했다. 예를 들어 9월 출시된 딥시크 3.1의 성능은 4월 출시된 GPT-o3에 가까워 5.3개월이 된 것이다.
댓글 0