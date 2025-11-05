美 OLED 특허소송서 2747억원 배상 평결… 삼성 “불복”

삼성전자가 미국에서 열린 유기발광다이오드(OLED) 기술 관련 특허 소송에서 2000억 원대의 손해배상금을 지급해야 한다는 배심원 평결이 나왔다. 삼성전자는 즉각 불복 절차를 밟겠다고 밝혔다.
3일(현지 시간) 로이터 통신 등 외신은 미국 텍사스주 연방법원 배심원단이 삼성전자가 픽티바가 보유한 OLED 기술을 포함한 특허 2건을 침해했다고 판단하고, 1억9140만 달러(약 2747억 원)를 지급하라는 평결을 내렸다고 보도했다. 삼성전자가 침해했다고 지목된 기술은 OLED 디스플레이 해상도, 밝기, 전력 효율을 개선하는 기술이다.
픽티바는 특허권 소송 등으로 수익을 내는 일명 ‘특허 괴물’ 키페이턴트이노베이션의 자회사다. 조명업체 오스람의 OLED 특허권을 사들인 뒤 기업들을 대상으로 특허 소송에 나서고 있다. 삼성전자에도 2023년부터 자사가 보유한 OLED 관련 5건의 특허를 침해했다면서 소송전을 펼쳐 왔다. 이번 평결에서 2건이 인정됐고, 나머지 3건에 대해서는 특허 침해가 없다고 판결했다.
삼성전자는 “특허 침해로 결론 난 2건의 평결에 대해 불복 절차를 밟을 것”이라며 “미국 특허청에 특허 무효를 주장하는 별도 소송을 진행 중이며 승소를 기대하고 있다”고 밝혔다.
댓글 0