젠슨 황 “지금이 한국에 기회 될 수 있어…AI 주권국가 될 것”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 31일 한국이 인공지능(AI)에 필요한 핵심 역량을 모두 갖추고 있다며 “지금이 한국에게 특히 기회가 될 수 있는 시기”라고 밝혔다.
황 CEO는 이날 경북 경주 예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에서 특별세션 기조연설을 맡아 “전 세계적으로 (AI에 필요한) 세 가지 기본적인 핵심 기술을 가진 나라 몇이나 되겠나”라며 이같이 말했다.
그는 “소프트웨어는 반드시 필요한 기술인데 한국은 엄청 많이 갖고 있다”라며 “다음은 제조 역량이다. 소프트웨어와 제조 역량을 결합하면 로보틱스의 활용 기회가 많아지고 이게 피지컬AI의 차세대 모델”이라고 했다.
황 CEO는 또 이날 국내 기업들과 AI 기술 개발과 제조 혁신에 대한 파트너십을 맺은 것을 언급하며 “많은 친구들이 한국에 있다”며 “한국이 가장 많은 AI 인프라를 보유한 국가가 될 것”이라고 했다. 엔비디아는 이날 한국에 최신 GPU 26만 장 이상을 공급하기로 했다고 발표했다. 이 중 약 5만 장은 공공 부문에 공급되며, 삼성, SK, 현대차그룹에 각 5만 장, 네이버 6만 장 등 국내 대기업들에 21만 장이 공급된다.
그는 “우리는 한국의 AI 생태계를 구축할 것이다. 카이스트, 스타트업과 손잡고 환경을 조성해 AI 혜택을 누릴 수 있게 할 것이다. 정부와 교육기관, 연구기관과도 함께할 것”이라며 “이제 한국은 AI 주권국가, AI 프론티어가 될 것”이라고 덧붙였다.
황 CEO는 AI의 시대가 도래하면서 모든 산업이 근본적인 변화를 겪고 있다고 설명했다. 그는 “과거에는 프로그래밍을 손으로 했는데 이제는 컴퓨터가 스스로 배우는 방식으로 변모하고 있다”고 했다.
또 “엑셀, 웹브라우저, 파워포인트 같은 소프트웨어는 인간의 도구에 불과했다”며 “AI는 스스로 일을 한다. 모든 사람은 AI가 가장 큰 기술이 될 수 있을 것이라 깨닫게 됐다. IT 산업은 수조 달러 산업이지만 AI는 수백억, 수백조 달러의 산업”이라고 강조했다.
황 CEO는 “AI는 소프트웨어와 달리 공장을 필요로 하고 전 세계적으로 엄청나게 많은 AI 팩토리를 만들게 된다”며 “AI가 수익성을 갖추고 더 많은 팩토리를 만들어 더 많은 토큰을 생성하는 선순환 구조가 만들어진 것”이라고 설명했다
이어 “전체 공장이 디지털화되고 있고, 슈퍼컴퓨터를 구축하고 있다. 기술 기업과 손잡고 로보틱한 공장을 만들려고 한다”며 “공장 전체가 로봇으로 구동되고 로봇이 인간과 함께 구동하는 것, 로봇이 로봇을 조작하고 물건을 생산하는 것이 바로 AI의 미래다. 이것이야말로 한국에 막대한 영향과 기회를 줄 것”이라고 말했다.
