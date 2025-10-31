인천 ‘더블역세권’에 2500채 대단지

한화건설과 포스코이앤씨가 인천 남동구 간석동 일대에서 ‘포레나더샵 인천시청역’(조감도)을 11월 분양한다.
이 단지는 총 24개동(지하 4층∼지상 최고 35층), 2568채가 들어서며 이 중 735채가 일반분양이다. 전용면적 39∼84㎡로 구성된다.
인천지하철 1·2호선을 이용할 수 있는 인천시청역과 인천지하철 1호선 간석오거리역이 도보권에 위치해 있어 교통이 편리하다. 광역버스를 이용하면 서울 합정·홍대입구까지 약 1시간 내외로 이동이 가능하다. 수도권제1·2순환고속도로 및 제2경인고속도로 진입도 수월하다. 인천시청역에는 수도권 광역급행철도(GTX) B노선 개통이 예정돼 있어 교통 편의성은 더 좋아질 전망이다. GTX B노선은 인천 송도에서 경기 남양주시 마석까지 약 82.8km를 잇는 철도망으로, 서울 주요 업무지구인 여의도, 용산, 서울역, 청량리 등으로 빠르게 이동할 수 있게 된다.
교육 환경도 우수하다. 단지는 바로 앞에 상인천초가 있고, 1km 내에 상인천중·구월중·간석여중·신명여고·인제고·인천예술고 등이 밀집돼 있다. 인근 구월동 학원가도 이용이 가능하다. 이화어린이공원도 단지 바로 앞에 위치해 있다. 공원 내에는 운동시설, 산책로, 테니스코트 등이 조성돼 있다.
단지 내에는 다양한 커뮤니티 시설이 조성된다. 체육시설로는 골프연습장과 스크린골프, GX룸, 필라테스 스튜디오, 샤워실 등이 마련된다. 자녀를 위한 키즈 북하우스, 그룹스터디룸, 1인 스터디룸, 키즈 카페, 키즈 짐 등도 계획돼 있다. 입주는 2029년 8월 예정.
