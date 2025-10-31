차세대 하이브리드 변속기-엔진으로 연비 향상

현대자동차그룹이 혁신적인 차세대 하이브리드 시스템 개발을 통해 급변하는 전동화 시장 선점에 나섰다.
현대차그룹은 4월 서울 중구에서 ‘현대자동차그룹 차세대 하이브리드 시스템 테크 데이’를 개최하고 핵심 기술력을 공개했다. 이날 행사에서는 두 개의 모터가 내장된 신규 변속기와 2.5 터보 하이브리드 엔진을 중심으로 한 첨단 기술이 소개됐다.
새로 공개된 차세대 하이브리드 시스템은 ‘P1+P2 병렬형 구조’를 채택해 성능과 효율을 동시에 끌어올렸다. 구동 및 회생 제동을 담당하는 P2 모터에 시동·발전·구동력 보조 기능의 P1 모터를 추가한 방식이다. 이를 통해 기존 벨트 방식보다 에너지 전달 효율을 높이는 동시에 변속기 허용 토크도 37.4kgf·m에서 46.9kgf·m로 약 25% 높였다. 고배기량 터보 엔진 결합 시 더욱 강력한 토크를 발휘할 수 있게 됐다.
현대차그룹은 시스템 출력 커버리지를 100마력 초반부터 300마력 중반까지 확보해 소형부터 대형차급까지 폭넓은 적용이 가능하게 했다. 대형 스포츠유틸리티차량(SUV)에 탑재되는 2.5 터보 하이브리드의 경우 최고 연비 리터당 14.1㎞, 시스템 최고 출력 334마력을 기록했다. 이는 동급 가솔린 모델 대비 연비는 약 45%, 최고 출력은 약 19% 향상된 수치다.
기아는 7월 경기 광명시에서 ‘더 기아 PV5 테크 데이’를 개최하고 전동화 전용 목적기반차량(PBV) ‘PV5’의 핵심 기술을 공개했다. PV5는 1000여 개 사용자 시나리오를 수립하고 실제 고객을 개발 과정에 참여시켜 실사용 중심 설계를 완성했다. 2995㎜의 긴 축간거리(휠베이스)와 저상화 플로어 설계로 대형차급 수준의 실내 공간을 제공한다.
PV5는 플렉시블 보디 시스템을 통해 최대 16종의 보디를 유연하게 조합할 수 있다. 2-3-0(앞줄 2석, 중간 줄 3석, 뒷줄 없음), 1-2-2 등 다양한 시트 배열이 가능하다. 주요 부품과 시스템을 모듈 단위로 표준화한 차세대 개발 체계인 ‘통합 모듈러 아키텍처(IMA)’를 기반으로 개발돼 120㎾급 모터와 3종의 배터리를 탑재할 수 있다.
